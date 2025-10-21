Llegan los 30 grados a Buenos Aires: qué día de la semana será el más caluroso y cuándo llega el alivio
Comienza a sentirse el calor en el AMBA y el Servicio Meteorológico Nacional ya lanzó su pronóstico, que también incluye un cambio brusco de temperaturas.
Conforme avanza octubre y nos vamos acercando al verano que inicia en diciembre, las temperaturas empiezan a subir y esta semana será la primera en tener una jornada por encima de los 30 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que lanzó una fuerte advertencia para este jueves 23: el termómetro llegará a los 30 grados, pudiendo superarlos en lo que respecta a sensación térmica.
Con cielo mayormente nublado, el arranque de jornada rondará los 19 grados y el viento soplará desde el Norte, asegurando un día candente para porteños y bonaerenses.
Qué sucederá tras los 30 grados del jueves 23 de octubre
Una vez pasada la jornada calurosa, el viernes la máxima descenderá considerablemente, ubicándose en 23 grados, de manera estimativa. Además, se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, y precipitaciones aisladas hacia la tarde/noche.
Lo cierto es que el termómetro continuará bajando sus térmicas, registrando no más de 20 grados durante el sábado, domingo y lunes. De hecho, para el sábado también se esperan lluvias y un cambio total en la dirección del viento: de soplar desde el Norte pasará a hacerlo desde el Sur, lo que implica aire más frío.
Para el domingo no se pronostican precipitaciones, pero sí el cielo permanecerá mayormente nublado y, en el arranque de semana, se nublará por completo. Además, el lunes comenzará con ráfagas de viento del sector Sur a 50 kilómetros por hora, por lo que se prevé una próxima semana sumamente inestable y gris.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
