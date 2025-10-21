Llegan los 30 grados a Buenos Aires: qué día de la semana será el más caluroso y cuándo llega el alivio

Conforme avanza octubre y nos vamos acercando al verano que inicia en diciembre, las temperaturas empiezan a subir y esta semana será la primera en tener una jornada por encima de los 30 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que lanzó una fuerte advertencia para este jueves 23: el termómetro llegará a los 30 grados, pudiendo superarlos en lo que respecta a sensación térmica.