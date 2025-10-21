Bodegones en Buenos Aires: los tres lugares que sirven el mejor vitel toné
Ubicados en pleno corazón de CABA, estos destinos se destacan por ser fáciles de llegar desde diferentes puntos de la ciudad. Los detalles en la nota.
Octubre transita sus últimos días y las fiestas están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual es el momento perfecto para comenzar con los preparativos para Navidad y Año Nuevo. Para los amantes de la buena comida, uno de los platos tradicionales saldrá a relucir todo su potencial nuevamente: el vitel toné.
Sin embargo, el circuito gastronómico de Buenos Aires se caracteriza por ofrecer este gran plato en cualquier época del año, permitiendo que los comensales puedan deleitarse sin tener que esperar a las fiestas. Dentro del amplio abanico de sitios, solo tres se destacan por preparar el mejor vitel toné de CABA: "Barcelona, Asturias", "Isla Flotante" y "Hierro Bodegón".
Las especialidades de "Hierro Bodegón"
En pleno Palermo, "Hierro Bodegón", ubicado en Fitz Roy 1722, mezcla tradición y creatividad, ofreciendo desde carnes y minutas hasta propuestas más elaboradas.
Entre las entradas, el vitel toné de la casa se roba todas las miradas: una versión renovada que combina sabores intensos y una presentación cuidada, sin perder la esencia del plato de siempre.
El ambiente, joven y descontracturado, acompaña perfectamente una copa de vino o una cerveza artesanal, ya sea para una comida íntima o una noche entre amigos. Por otro lado, abre todos los días, con horario extendido los fines de semana.
Las especialidades de "Isla Flotante"
En la esquina Beláustegui 396 de Villa Crespo, "Isla Flotante" rinde homenaje al bodegón porteño al combinar tradición y calidez, con platos pensados para compartir.
Entre ellos, el vitel toné se destaca por su sabor clásico y su textura cremosa, ideal para acompañar un vermú o abrir el apetito antes de la comida.
Con su ambientación cálida, mesas de madera y un servicio amable, el lugar transmite la esencia de los bares porteños con un toque moderno. Además, abre todos los días, con horarios extendidos que permiten pasar en cualquier momento del día.
Las especialidades de "Barcelona, Asturias"
Para los amantes del vitel toné, "Barcelona, Asturias", en avenida Córdoba 5899, es una parada obligada. Este bodegón clásico mantiene viva la tradición porteña con platos que remiten a otra época, preparados con el sabor y la simpleza de siempre.
Con un ambiente cálido y atención de primer nivel, es el rincón perfecto para reencontrarse con los mejores sabores de la ciudad. En tanto, abre todos los días desde la mañana hasta pasada la medianoche.
