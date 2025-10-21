Bodegones en Buenos Aires: los tres lugares que sirven el mejor vitel toné

Las especialidades de "Isla Flotante"

En la esquina Beláustegui 396 de Villa Crespo, "Isla Flotante" rinde homenaje al bodegón porteño al combinar tradición y calidez, con platos pensados para compartir.

Entre ellos, el vitel toné se destaca por su sabor clásico y su textura cremosa, ideal para acompañar un vermú o abrir el apetito antes de la comida.

Con su ambientación cálida, mesas de madera y un servicio amable, el lugar transmite la esencia de los bares porteños con un toque moderno. Además, abre todos los días, con horarios extendidos que permiten pasar en cualquier momento del día.

Las especialidades de "Barcelona, Asturias"

bodegon barcelona asturias.jpg "Barcelona, Asturias" prepara la mejor tortilla de la ciudad.

Para los amantes del vitel toné, "Barcelona, Asturias", en avenida Córdoba 5899, es una parada obligada. Este bodegón clásico mantiene viva la tradición porteña con platos que remiten a otra época, preparados con el sabor y la simpleza de siempre.

Con un ambiente cálido y atención de primer nivel, es el rincón perfecto para reencontrarse con los mejores sabores de la ciudad. En tanto, abre todos los días desde la mañana hasta pasada la medianoche.