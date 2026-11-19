Madrugada (02:00 a 05:00): Tras un inicio de madrugada con nubes y claros y 20 °C, hacia las 5:00 se registrará la temperatura mínima de la jornada, con 18 °C y una probabilidad del 30% de lluvias débiles acompañadas de viento leve del sureste.

Mañana (08:00 a 11:00): Continuarán las lluvias aisladas y de baja intensidad, con marcas térmicas que oscilarán entre los 20 °C y 21 °C (sensación térmica de 22 °C) y probabilidades de precipitación que subirán al 40%.

Mediodía y primera tarde (14:00): Se alcanzará el pico térmico del día con 23 °C (24 °C de sensación térmica), en un ambiente pesado e inestable donde las chances de lluvia treparán al 50% con viento del noroeste.

Tarde (17:00) – El momento más crítico: El pronóstico marca un 70% de probabilidad de tormentas (con acumulados cercanos a los 5,7 mm) y un descenso de la temperatura a los 20 °C, acompañado por ráfagas moderadas del sector oeste de hasta 27 km/h.