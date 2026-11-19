Mapa EN VIVO del tormentón en AMBA: a qué hora se desatan las lluvias que opacarán al viernes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de lluvias y un tormentón que iniciarán en las últimas horas de este jueves en el AMBA.
Luego de una jornada cálida de jueves que alcanzó máximas cercanas a los 29 °C, el tiempo comienza a desmejorar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el incremento de la nubosidad hacia la noche de hoy, los pronósticos meteorológicos anticipan un viernes 20 de noviembre dominado por un tormentón.
A qué hora se desata un tormentón en el AMBA
De acuerdo con el detalle horario del pronóstico para Buenos Aires, el ingreso de aire húmedo provocará el primer descenso térmico y la aparición de precipitaciones débiles desde las primeras horas de la madrugada:
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Madrugada (02:00 a 05:00): Tras un inicio de madrugada con nubes y claros y 20 °C, hacia las 5:00 se registrará la temperatura mínima de la jornada, con 18 °C y una probabilidad del 30% de lluvias débiles acompañadas de viento leve del sureste.
Mañana (08:00 a 11:00): Continuarán las lluvias aisladas y de baja intensidad, con marcas térmicas que oscilarán entre los 20 °C y 21 °C (sensación térmica de 22 °C) y probabilidades de precipitación que subirán al 40%.
Mediodía y primera tarde (14:00): Se alcanzará el pico térmico del día con 23 °C (24 °C de sensación térmica), en un ambiente pesado e inestable donde las chances de lluvia treparán al 50% con viento del noroeste.
Tarde (17:00) – El momento más crítico: El pronóstico marca un 70% de probabilidad de tormentas (con acumulados cercanos a los 5,7 mm) y un descenso de la temperatura a los 20 °C, acompañado por ráfagas moderadas del sector oeste de hasta 27 km/h.
Noche (20:00): Hacia el cierre de la jornada se espera un cese de las lluvias, con cielo presentando nubes y claros y una temperatura estable en torno a los 20 °C.
Mapa del tormentón EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en el AMBA
Cómo sigue el clima en el fin de semana largo
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla por tormentas fuertes a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, en el AMBA el fenómeno tendrá un paso rápido.
Para el sábado 21 de noviembre, las condiciones volverán a estabilizarse por completo: se espera una mañana fresca con una mínima de 17 °C y una tarde agradable con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 °C, sin lluvias previstas.
El buen tiempo se extenderá también durante el domingo 22, que tendrá marcas térmicas de entre 18 °C y 26 °C, ideal para actividades al aire libre.
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