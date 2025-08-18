Ciclogénesis: a qué números de teléfono llamar en el AMBA en el caso de inundación este martes de tormentas
Se espera un importante fenómeno de lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las recomendaciones.
Es inminente la llegada de la nueva ciclogénesis al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias y tormentas fuertes, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarilla y naranja para diferentes zonas de la Ciudad y el conurbano, con riesgos de sufrir inundaciones por las intensas precipitaciones.
El sitio especializado Meteored adelanta que en algún momento del martes, alguna localidad del AMBA podría registrar tormentas localmente fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.
En este marco, se esperan dos momentos de mayor riesgo por la ciclogénesis: el primero el martes por la tarde, previo al pasaje del ciclón, y el segundo el miércoles por la tarde.
Al respecto, el SMN mantenía una alerta amarillo para este martes, junto a un informe que indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Al mismo tiempo, rige un alerta naranja por lluvias. Este aviso anticipa que el área será afectada por precipitaciones con algunos periodos fuertes, con valores acumulados de entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.
Qué hacer en caso de inundaciones en el AMBA
Las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad ante la inminente tormenta:
A los vecinos:
- En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.
- No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.
- Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.
- Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.
- No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.
- No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.
- Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.
- Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.
- En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.
- No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
A los automovilistas:
- Usar siempre cinturón de seguridad.
- Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.
- Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas. En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.
Dónde llamar o comunicarse en caso de inundación
- Urgencia médica (SAME): línea gratuita 107 https://buenosaires.gob.ar/salud/institucional-same
- Emergencias en vía pública (Defensa Civil): línea gratuita 103 www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/emergencias/?menu_id=13371
- Consulta de establecimientos de salud: www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/sistemas_salud/?menu_id=1056
- Bomberos: línea gratuita 100
- Policía: línea gratuita 911
- Además, los vecinos del conurbano podrá comunicarse con sus respectivos municipios.
