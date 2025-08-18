En un día va a llover lo mismo que en todo el mes en el AMBA: así serán las tormentas que anuncia el SMN
El pronóstico del tiempo genera preocupación en el AMBA: a qué hora llegarán las lluvias más fuertes este martes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una jornada crítica por lluvias y tormentas fuertes con granizo este martes 19 de agosto, en la que se espera que caiga en apenas 24 horas la misma cantidad de agua que suele registrarse durante todo el mes de agosto.
De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la precipitación promedio para agosto en la Ciudad de Buenos Aires es de 63 milímetros. Sin embargo, el organismo prevé que entre la madrugada y la noche de este martes podrían acumularse entre 50 y 70 milímetros, e incluso superar esos valores en forma puntual.
Es decir, en un solo día podría llover lo mismo que en 30 días promedio.
Alertas por lluvias en vigencia
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias intensas que abarca la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y parte de la provincia.
El parte oficial señala que: “El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a fuerte, con valores acumulados entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.
Comparación con registros históricos
- El récord de lluvia diaria en agosto para la Ciudad de Buenos Aires se registró el 31 de agosto de 2015, con 92 mm en 24 horas.
- En 2023, agosto acumuló apenas 48 mm en todo el mes, menos de lo que podría caer solo este martes.
- En lo que va de 2025, julio cerró con más del doble de lo normal de precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de anegamientos en caso de lluvias intensas.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Ante el riesgo de anegamientos temporarios y calles intransitables, el organismo pidió:
- Evitar circular por zonas inundadas.
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.
- Desconectar artefactos eléctricos si el agua ingresa a las viviendas.
- Asegurar elementos sueltos en balcones y terrazas.
Lo que viene después de la tormenta
El martes será el día más complicado, pero el mal tiempo no terminará allí. El miércoles 20 se espera que las lluvias disminuyan en intensidad y se transformen en chaparrones aislados. Sin embargo, el protagonismo pasará al viento del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en el AMBA durante la tarde.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario