En un día va a llover lo mismo que en todo el mes en el AMBA: así serán las tormentas que anuncia el SMN

Dato clave: en apenas 24 horas, el AMBA podría registrar la misma cantidad de lluvia que en todo un agosto promedio. Dato clave: en apenas 24 horas, el AMBA podría registrar la misma cantidad de lluvia que en todo un agosto promedio.

Comparación con registros históricos

El récord de lluvia diaria en agosto para la Ciudad de Buenos Aires se registró el 31 de agosto de 2015 , con 92 mm en 24 horas.

para la Ciudad de Buenos Aires se registró el , con en 24 horas. En 2023 , agosto acumuló apenas 48 mm en todo el mes , menos de lo que podría caer solo este martes.

, agosto acumuló apenas , menos de lo que podría caer solo este martes. En lo que va de 2025, julio cerró con más del doble de lo normal de precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de anegamientos en caso de lluvias intensas.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias y tormentas: hay que abrir el paraguas.

Ante el riesgo de anegamientos temporarios y calles intransitables, el organismo pidió:

Evitar circular por zonas inundadas.

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.

Desconectar artefactos eléctricos si el agua ingresa a las viviendas.

Asegurar elementos sueltos en balcones y terrazas.

Lo que viene después de la tormenta

El martes será el día más complicado, pero el mal tiempo no terminará allí. El miércoles 20 se espera que las lluvias disminuyan en intensidad y se transformen en chaparrones aislados. Sin embargo, el protagonismo pasará al viento del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en el AMBA durante la tarde.