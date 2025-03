Lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires: el dato revelador de pronosticador del tiempo para este domingo

lluvia lluvias clima Se vienen lluvias fuertes: lo peor será por la noche.

Lluvias y vientos en el AMBA: qué pasará

Según se informó desde las cuenta de X, ex Twitter, @Weathernow1000 (Informador del tiempo, pronósticos diarios para AMBA, y de eventos meteorológicos. info no oficial) no se esperan grandes peligros en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

"El frente de avanza muy lentamente a nuestra zona como pueden apreciar esta desorganizado igualmente falta y en el peor de los casos se pueden dar algunas Ráfagas hasta 60/70 km/h en su llegada que pinta posterior a las 18/19 hs No se prevé nada de peligro", informó en la tarde del domingo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Weathernow1000/status/1906439606578421967&partner=&hide_thread=false #AHORA El frente de avanza muy lentamente a nuestra zona como pueden apreciar esta desorganizado igualmente falta y en el peor de los casos se pueden dar algunas Rafagas hasta 60/70 km/hr en su llegada que pinta posterior a las 18/19 hs No se preve nada de peligro #AMBA pic.twitter.com/vtQzGUmTkR — javier (@Weathernow1000) March 30, 2025

Alerta por lluvias en el AMBA del SMN

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrán superar los 70 km/h, granizo, y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informó el SMN.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por la alerta:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires