Caso Loan Danilo Peña: la sospechosa frase del exmilitar días antes de su arresto

Previo a ser detenido, Carlos Pérez dio distintas entrevistas a medios nacionales, dónde dijo tener miedo de que "plantaran pruebas falsas" en su contra: “Acá estamos próximos a varias fronteras, no solamente de Brasil, sino de Uruguay, Paraguay. No hay un control estricto en las rutas de los vehículos que entran o salen de 9 de Julio. No lo hay en este momento. No lo hubo en el momento inmediato en que se extravió el niño. Es algo que es bastante fácil de concretar por quien haya tenido esa intención, si realmente fue así”, sostuvo.

“¿Por qué comento esto? El día viernes nosotros nos fuimos a Corrientes, lo teníamos ya organizado, mi mujer tenía turno, está con tratamientos médicos, avisamos a la Policía que nos íbamos a desplazar, teníamos un turno de antes, varias actividades. Y en el trayecto de acá a Corrientes no nos paró nadie, ni a la ida ni a la vuelta”, explicó Pérez en diálogo con Crónica TV.

Y agregó: “Si voy a Brasil, no me para nadie supongo hasta la frontera. Y acá es sabido que para cruzar de Formosa hasta Paraguay te cruzan en un bote, ilegal. Cuando uno va, está la muchachada que te dice: ‘Te llevo en taxi y te cruzamos para otro lado’. Y te cruzan en un bote”.

"Los dos (su esposa y él) estuvimos en la comida, a la única que conocíamos era a la propietaria, a la señora Catalina (abuela de Loan). Nosotros hemos hecho nuestra exposición en la Policía y en este momento vamos a ir a Goya a hacer la exposición ante el fiscal en forma voluntaria, porque tenemos temor de que nos planten una prueba falsa en nuestros vehículos porque hay una movida del pueblo totalmente injustificada. Están inculpando a mi esposa, ni ella ni yo tenemos nada que ver con ese tema. Estuvimos invitados al almuerzo; estuvimos en el lugar y en el momento equivocados”, resaltó.

