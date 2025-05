Loan Peña cumpliría hoy 6 años: la causa sobre su desaparición sigue sin certezas

Tras casi once meses sin noticias de Loan, sus padres María Noguera y José Peña se ven obligados a celebrar su cumpleaños más trágico y dramático, cargados de la incertidumbre de no saber si está vivo o no, y dónde está.

El nene desapareció luego de ir a buscar naranjas a un naranjal vecino de la casa de su abuela, junto a su tío Antonio Benítez, uno de los sospechosos que permanece detenido como partícipe de su sustracción,

padres de loan jose peña y maría.jpg José Peña y María Noguera, padres de Loan, el niño desaparecido en Corrientes.

Si bien inmediatamente se activó el protocolo de Alerta Sofía en cuanto los medios dieron cuenta de la noticia y se movilizaron las fuerzas federales de seguridad, nada se logró avanzar sobre el paradero del menor, por más que la investigación pasara al fuero federal bajo la sospecha de un posible caso de trata de personas.

Hasta el momento hay siete imputados en la causa: Carlos Pérez y Victoria Caillava, acusados por presunta trata de menores, Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, por abandono de persona, Laudelina Peña, por falso testimonio y sustracción de menores, y el comisario Walter Maciel por encubrimiento.

También hay otras nueve personas detenidas en una causa paralela por interferir en la investigación, entre los que se encuentra Nicolás Soria, alias “El Americano”, quien sostuvo que trabajó para agencias de inteligencia internacionales.

Las polémicas, por su parte, giraron en torno a los abogados de alto perfil que intervinieron, como Fernando Burlando, Miguel Ángel Pierri, Ricardo Osuna, Juan Pablo Gallego, quien enfrenta una acusación de la familia de Loan por haberse apropiado de 12 millones de pesos destinados a una pericia que jamás se hizo.

La causa, que está en el fuero provincial, pareciera estar lejos de resolverse y a casi un año de la desaparición del pequeño y de un cumpleaños triste por la ausencia de su protagonista, todavía se reclama la necesidad de saber qué pasó con Loan.