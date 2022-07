Los agresores de Tiziano Gravier fueron condenados: no podrán ingresar a los boliches por 4 años

Por su parte, recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso y deberán pagar un resarcimiento de $200.000. El hijo de Valeria Mazza había aceptado un juicio abreviado para resolver la situación judicial.

Otra de las medidas acordadas fue la de no concurrir a boliches durante un lapso de cuatro años, no consumir alcohol y no acercarse a la víctima en los próximos tres años.