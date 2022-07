Los acusados de agredir a Tiziano Gravier firmarán un acuerdo por tres años de prisión en suspenso

Esas medidas acordadas y aceptadas por los imputados serán la de no concurrir a boliches, no consumir alcohol y no acercarse a la víctima.

Los agresores tampoco podrán "cometer otros delitos en los próximos cuatro años porque en caso de hacerlo podrían volver a prisión", explicó en declaraciones periodísticas el abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni.

Tiziano Gravier sufrió una fractura mandibular por los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio pasado en la puerta de un local nocturno del barrio Pichincha, ubicado en la zona centro de Rosario.

Cuatro días más tarde los agresores se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario y fueron imputados con prisión preventiva por el plazo de 90 días.

"Las partes lograron un acuerdo que conviene a todos. Se trata de aceptar la responsabilidad y abreviar un juicio que llevaría mucho tiempo con todo lo que ello implica, especialmente para los agresores", destacó Pugnaloni.