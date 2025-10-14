Los autos que ya no necesitan la Verificación Técnica Vehicular: los beneficiados
Este trámite es obligatorio y asegura el correcto funcionamiento del coche. Conocé todos los detalles en la nota.
El objetivo central de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es reducir los accidentes viales y asegurar una correcta conducción en todo momento. Para lograr esto, se lleva a cabo una inspección exhaustiva en cada vehículo y en talleres autorizados para detectar irregularidades. En caso de cumplir con los requisitos establecidos, el conductor recibe una oblea para circular sin problemas.
Sin embargo, hay un selecto grupo de coches que no necesitan realizar esta inspección, aunque para que esto suceda deben cumplir con una serie de requisitos clave. Por otro lado, transitar sin este documento es sinónimo de multas elevadas, causando un gran golpe para el bolsillo.
Los autos que no tienen que hacer la VTV
Aunque la VTV es un requisito obligatorio para circular, hay ciertos vehículos que están exentos de realizarla si cumplen con condiciones específicas establecidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Los autos nuevos no necesitan la VTV hasta cumplir tres años o superar los 60.000 km.
- Las motos recién patentadas están exentas durante su primer año de uso.
Los requisitos necesarios para renovar la VTV
Para renovar la VTV es necesario pedir turno online en el taller autorizado más próximo y presentarse con la documentación obligatoria que respalde la propiedad y el estado del vehículo. Estos son los documentos esenciales que se deben presentar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Licencia de conducir
- Seguro del vehículo
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno
- Presentar la cédula verde del automotor o moto
- Título de propiedad del auto o moto
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada
No contar con la VTV vigente puede generar fuertes multas económicas, además de la posibilidad de que el conductor sufra la quita de la licencia o retengan el vehículo.
