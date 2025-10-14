Los autos que ya no necesitan la Verificación Técnica Vehicular: los beneficiados

Los requisitos necesarios para renovar la VTV

Para renovar la VTV es necesario pedir turno online en el taller autorizado más próximo y presentarse con la documentación obligatoria que respalde la propiedad y el estado del vehículo. Estos son los documentos esenciales que se deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Licencia de conducir

Seguro del vehículo

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno

Presentar la cédula verde del automotor o moto

Título de propiedad del auto o moto

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada

No contar con la VTV vigente puede generar fuertes multas económicas, además de la posibilidad de que el conductor sufra la quita de la licencia o retengan el vehículo.