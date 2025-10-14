Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba y definen quién quedará a cargo de su hijo

luna mariel doble femicidio Córdoba

Si bien aclaró que por el momento se desconoce el estado psicológico del menor, aseguró que profesionales están trabajando para alivianar el efecto traumático.

“Se activó un protocolo para que desde Entre Ríos se hagan las primeras contenciones. Mientras desde acá nuestro equipo tenía la misión central de indagar con que familia podía ir el niño”, explicó anoche Montero, en diálogo con El Doce.

La funcionaria descartó que el menor sea derivado a una residencia y remarcó que “lo mejor en este caso es que el niño esté en una familia de un entorno que le sea familiar”.

La ministra anticipó que aún resta encontrar una resolución de fondo para garantizarle un entorno seguro y afectivo al menor y decidir “cómo el niño va a seguir su vida y con quiénes. “Esto requiere mucha más evaluación e intervención de psicólogos y trabajadores sociales”, explicó.

En nene de seis años fue secuestrado por su propio padre, Laurta, luego de que este asesinara a su madre y a su abuela materna. Tras el femicidio, el hombre lo llevó hasta Gualeguaychú en un taxi y ambos se alojaron en un hotel de esa ciudad entrerriana. En ese mismo lugar, el domingo por la tarde, el menor presenció la detención de su padre. Pese a la impactante escena, fue contenido inmediatamente por personal policial.

