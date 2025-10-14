Fuerte choque entre un auto y un colectivo en Chacarita dejó dos heridos
El siniestro ocurrió en la intersección de Corrientes y Federico Lacroze e involucró a un colectivo de la línea 71.
Un auto y un colectivo chocaron en el barrio porteño de Chacarita y a causa del brutal impacto dos hombres sufrieron heridas y debieron ser trasladadas a los hospitales cercanos.
El accidente ocurrió este martes en la mañana en el cruce de la avenida Corrientes y Federico Lacroze entre un Toyota Corolla negro y un colectivo de la línea 71.
Cristian, el colectivero, dialogó con C5N y relató cómo ocurrió el choque: "Cuando estaba doblando sentí el impacto. El auto estaba estacionado".
Por el impacto, ningún pasajero resultó herido. Sin embargo, según relató el colectivero, los ocupantes del Toyota, que eran dos oficiales del Gobierno de la Ciudad, resultaron heridos y debieron ser trasladados por ambulancias del SAME a un hospital.
Un muerto tras un choque entre un micro de larga distancia, una camioneta y un auto en la ruta 3
Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado de un choque del que participaron un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil en un sector de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Villarino. Como consecuencia de ello, la ruta que comunica Bahía Blanca con Viedma, en Río Negro, permanecía cortada al tránsito vehicular a raíz de peritajes que llevaba a cabo la Policía Bonaerense, por lo que se designó un desvío por un camino alternativo.
El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros Ceferino, que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.
Un vocero consultado dijo que, debido al accidente, el conductor del Peugueot, identificado como Gabriel Omar Silisqui, murió en el acto, mientras que las dos ocupantes de la camioneta y el conductor del micro debieron ser derivados a centros asistenciales por sufrir heridas de diversa consideración. Tras el siniestro acudieron al lugar Bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias con el fin de trasladar a los heridos.
Los peritos trataban de determinar qué es lo que sucedió, ya que a esa hora la visibilidad era buena, la ruta estaba en buen estado y el sector del siniestro es una recta.
El hecho es investigado por la Ayudantía Fiscal de Villarino en la causa caratulada como homicidio y lesiones culposas.
