VTV: la lista de conductores que tienen la posibilidad de acceder a un 50% de descuento
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El valor de la VTV en PBA y CABA
Gracias al 50% de descuento exclusivo, estos son los valores de la VTV en la Provincia de Buenos Aires con el beneficio aplicado:
- Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $15.928,18 (valor total: $31.856,35)
- Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $23.892,26 (valor total: $47.784,52)
- Motovehículos de más de 600 cc: $31.856,35 (valor total: $63.712,70)
- Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $39.820,44 (valor total: $79.640,87)
- Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $71.676,79 (valor total: $143.353,57)
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $23.892,26 (valor total: $47.784,52)
- Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $35.838,40 (valor total: $71.676,79)
Quiénes acceden al 50% de descuento
El gobierno bonaerense ofrece un 50% de descuento en el pago de la VTV a los jubilados y pensionados. Este se otorga solo una vez al año y para un único vehículo de su titularidad con el control técnico vigente. Sin embargo, no puede acumularse con otros beneficios previstos por la normativa actual.
Por otro lado, los automotores destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal, y a servicios especializados de transporte escolar, tanto municipales como provinciales, también podrán abonar con un descuento del 50%. Este es válido durante todo el plazo de vigencia del control y tampoco es acumulable con otros beneficios.
