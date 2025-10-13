VTV: la lista de conductores que tienen la posibilidad de acceder a un 50% de descuento

Quiénes acceden al 50% de descuento

El gobierno bonaerense ofrece un 50% de descuento en el pago de la VTV a los jubilados y pensionados. Este se otorga solo una vez al año y para un único vehículo de su titularidad con el control técnico vigente. Sin embargo, no puede acumularse con otros beneficios previstos por la normativa actual.

Por otro lado, los automotores destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal, y a servicios especializados de transporte escolar, tanto municipales como provinciales, también podrán abonar con un descuento del 50%. Este es válido durante todo el plazo de vigencia del control y tampoco es acumulable con otros beneficios.