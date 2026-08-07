"Eritema, excoriación y equimosis": el parte médico de Victoria Luz Cantero tras el crimen de su novio
Se conoció el parte médico de Victoria Luz Cantero, detenida por el asesinato de su pareja en Resistencia. El informe detalla las lesiones que tenía ese día
La Justicia chaqueña incorporó al expediente el parte médico oficial de Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de matar a Julián Álvarez Guardia. El dictamen forense detalla múltiples excoriaciones, eritemas y equimosis en distintas partes de su cuerpo durante la revisión realizada el mismo día del hecho.
Los detalles del informe forense de Victoria Luz Cantero
Según el documento emitido por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y firmado por el médico policial Adrián Avalos el 2 de agosto de 2026, la acusada presentaba al momento de su arresto: "eritema y excoriación superficial en región escapular izquierda, eritema en región escapular derecha, equimosis en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo, excoriación en pliegue de codo derecho, eritema en ambas rodillas".
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El exhaustivo examen determinó que estas heridas contaban con varias horas de evolución y habrían sido producidas "por traumatismo con o contra elemento duro". Los profesionales estiman que las lesiones curarán en aproximadamente diez días sin dejar ningún tipo de incapacidad laboral. A su vez, se dejó constancia formal de que la joven "no presenta signos clínicos de intoxicación alcohólica".
Por su parte, los familiares de la víctima desconfían profundamente de estas pericias y plantearon una hipótesis diferente sobre los hechos. Aseguran que, de confirmarse las lesiones, la joven se las habría autoinfligido estando detenida como parte de una estrategia de la defensa para instalar la versión de que actuó luego de haber sido agredida por su novio.
En este contexto, la fiscal González de Pacce reveló en conferencia de prensa que Cantero comentó informalmente frente a los policías en el Hospital Julio C. Perrando que se defendió porque Álvarez Guardia le rompió el celular. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que estos dichos carecen de total validez al no haberse realizado como una declaración indagatoria formal en sede judicial.
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