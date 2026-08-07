"Eritema, excoriación y equimosis": el parte médico de Victoria Luz Cantero tras el crimen de su novio

Por su parte, los familiares de la víctima desconfían profundamente de estas pericias y plantearon una hipótesis diferente sobre los hechos. Aseguran que, de confirmarse las lesiones, la joven se las habría autoinfligido estando detenida como parte de una estrategia de la defensa para instalar la versión de que actuó luego de haber sido agredida por su novio.