Los nuevos audios del joven asesinado en Chaco: "Todo lo que me pegó..."

En otra grabación sostuvo: “Lo de la camioneta es lo de menos. Es todo lo que me pegó. O sea, aparte de eso, también me rompió la cadenita de los tirones que me estaba dando”, al referirse a las agresiones físicas que, según contó, sufría durante las discusiones.

Victoria Cantero

Los audios también revelan el grado de control que Cantero ejercía sobre su vida celular y sus redes sociales, de acuerdo con su testimonio. Visiblemente molesto, explicó que incluso tuvo que cambiar la foto de perfil de su teléfono. “Pero ahí estaba re mal. Una cosa es que te revise el teléfono; otra cosa, ¿sabes lo que es poner una foto de perfil encima conmigo nomás?”, expresó. Luego agregó: “Si vos querés estar bien con alguien, qué sé yo, vos podés poner una foto en tu celular. Pero no, no entiendo cuál es el chiste de ella. ¿Qué le pasa por la cabeza que tiene que agarrar mi teléfono y poner ella una foto conmigo?”.

"No te puedo hablar porque me lee los mensajes"

En otra conversación, Matías reveló que había buscado ayuda profesional para afrontar la situación. “Me fui al psicólogo y hasta él me dijo que salga de ahí. Que no tengo la culpa de nada y mirá cómo terminó. Permití una banda de cosas y fueron escalando”, confesó, al reconocer que con el paso del tiempo había “normalizado muchas cosas” dentro de la relación.

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También aseguró que su pareja controlaba sus conversaciones privadas. “No te puedo hablar porque me lee los mensajes. Tengo que eliminar todo después”, le explicó a uno de sus amigos.

Según trascendió durante la investigación, Álvarez Guardia también evitaba reunirse con sus amigos o participar de encuentros sociales porque muchas veces moretones en el rostro y prefería no dar explicaciones.

Los chats de la víctima

En uno de los últimos audios conocidos, Matías manifestó su desilusión por el rumbo que había tomado la relación. “Me hubiera gustado que sea diferente. Ahora creo que no hay vuelta atrás”, le dijo a un amigo, quien intentó convencerlo de que la situación no iba a mejorar.

Además, expresó su preocupación por cómo podía ser visto por sus propios amigos. “Yo no quiero quedar mal ante todos los vagos, porque mira que me dijeron. Se cansaron y no, yo pensaba que iban a cambiar las cosas”, sostuvo Matías. Del otro lado recibió una respuesta de apoyo: “Pero mirá la pavada que pensás. No quedás mal ante nadie. A cualquiera nos puede pasar eso”.

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Luz Victoria Cantero manifestó en el centro de salud donde fue atendida haber apuñalado a su pareja en medio de un violento altercado. La fiscalía fundamenta la pesquisa sobre la teoría de una disputa doméstica desencadenada en el marco de un vínculo hostil e inestable.

Entre las evidencias de mayor peso sumadas a la causa se destaca la declaración de un agente de la Policía asignado al área hospitalaria. El efectivo confirmó que la propia imputada le admitió haber sostenido una riña con el muchacho, asegurando que reaccionó en legítima defensa al propinarle la herida mortal.