Lucas Benvenuto respondió atrocidad de Piazza: imposible no emocionarse con su video

Esto llegó a los oídos de Lucas, quien le contestó sin tener la necesidad de nombrarlo, con un video que podría calificarse de emocionante y gratificante para el alma.

La respuesta de Lucas Benvenuto

Lucas utilizó sus redes sociales para responderle a Piazza: "me piden de salir a aclarar algunas cosas dichas por mentes vacías, sin corazón, sin lógica, pero no vale la pena, acá voy a dejar un mensaje especial", comenzó afirmando.

"No tengo que utilizar una red social para aclarar algo que es una vergüenza", agregó Lucas, quien envió un mensaje de esperanza para aquellos que pasaron momentos como el que tuvo que sufrir él u otras situaciones duras de la vida.

"Si se puede salir", dijo en su posteo más de una vez Lucas.

Y el tema de Roberto Piazza, a quien no nombre nunca, lo cerró así: "Si una persona adulta llega a comprender así una situación como la mía, que es la de todos, la de otros muchos chicos, ya está, no se puede hacer más nada, no le vas a crear conciencia a esa personas".

"Buscá adentro, acá - dijo señalando su corazón- ahí está la respuesta", añadió.

El video completo de Lucas Benvenuto