La expectativa del abuelo de Lucio Dupuy por la sentencia del crimen de su nieto

Respecto a los relatos de ambas mujeres sobre su convivencia con Lucio y los maltratos que recibía, expresó que "te da mucha impotencia, ya sabía que usaban esas palabras, te da mucha bronca lo que dicen de lo que armaron durante un año".

veredicto luciano dupuy

"Si yo me hubiese enterado o Lucito me hubiese dado la mínima señal de lo que estaba padeciendo, te puedo asegurar que no estaría hablando con vos. Y ellas no estarían vivas. Yo vivo a 140 kilómetros de donde vivía Lucio. Nunca jamás me dio una pista o una señal para sospechar. La mínima que me hubiese dicho por teléfono me iba caminando a buscarlo", afirmó.

Consultado por la responsabilidad de las imputadas en el crimen, el abuelo de Lucio aseguró que en el caso “hay tres asesinas”. “Primero y principal hay dos autoras materiales (la mamá y su pareja), pero también hay una intelectual, que es la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Ella, al firmar la revocación y el expediente de Lucio, nos sacó la guarda y lo entregó a las manos de estas asesinas”, sostuvo.

Si bien se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de abuso sexual a un menor, el juicio coincidió en el tiempo con el del crimen de Fernando Báez Sosa, lo que motivó varias comparaciones. Sin embargo, para Ramón, quien habló con Graciela, mamá del joven, "son totalmente distintos", aunque "es el mismo dolor y eso no se supera".

"Nosotros el 28 de noviembre de 2021 dejamos a Lucito en un nicho. El 2 de febrero va a arrancar una lucha grande, muy grande, hicimos una promesa de luchar por los chicos. A través de una asociación civil vamos a seguir luchando y haciendo cosas por los niños. Con el veredicto comienza la lucha, luchar para que no vuelvan a suceder casos como el de Lucio", contó el hombre.

En tanto, de los jueces "espero que vean las pruebas y Dios los ilumine y les den las condena que realmente merecen".