De cuánto será el aumento de abril en los salarios de los trabajadores de la construcción

El texto del acuerdo prevé "un aumento en el mes de marzo de 2026 del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026".

Luego consta "un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 más la incorporación por absorción en los mismos de una fracción de la suma no remunerativa correspondiente al mes de marzo de 2026".

Por último, UOCRA y la Cámara de la Construcción acordaron "un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026".

Cuál será la suma fija no remunerativa, por categoría:

Marzo de 2026

Sereno Zona “A”: $115.500

Ayudante Zona “A”: $115.500

Medio Oficial Zona “A”: $123.000

Oficial Zona “A”: $134.100

Oficial Especializado Zona “A”: $147.000

Abril de 2026

Sereno Zona “A”: $78.400

Ayudante Zona “A”: $78.400

Medio Oficial Zona “A”: $83.500

Oficial Zona “A”: $91.000

Oficial Especializado Zona “A”: $99.800

Mayo de 2026

Sereno Zona “A”: $98.500

Ayudante Zona “A”: $98.500

Medio Oficial Zona “A”: $104.900

Oficial Zona “A”: $114.400

Oficial Especializado Zona “A”: $125.400