De cuánto será el aumento de abril en los salarios de los trabajadores de la construcción
El gremio de los albañiles cerró un trato con la Cámara Argentina de la Construcción para aplicar un aumento del 1,9% en marzo, más una suma no remunerativa.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró a principios de año un acuerdo por paritarias con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) por el cual los trabajadores del rubro cobrarán en abril un incremento salarial del 1,9%.
El acuerdo contempla también el pago de una suma no remunerativa que se calculará dependiendo la categoría laboral de cada empleado y se pagará con los salarios de marzo, abril y mayo de 2026.
Después del 31 de mayo tendría que entrar en vigencia un nuevo acuerdo entre la UOCRA y CAMARCO, que ya tiene fecha para el 20 de abril para retomar la negociación.
La negociación por paritarias no terminó con este acuerdo dado que el porcentaje fijado es "un incremento salarial como cierre de paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026 — marzo 2027", como consta en el texto oficial reproducido por el diario La Nación.
Así se aplicarán los aumentos de salarios en la construcción:
El texto del acuerdo prevé "un aumento en el mes de marzo de 2026 del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026".
Luego consta "un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 más la incorporación por absorción en los mismos de una fracción de la suma no remunerativa correspondiente al mes de marzo de 2026".
Por último, UOCRA y la Cámara de la Construcción acordaron "un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026".
Cuál será la suma fija no remunerativa, por categoría:
Marzo de 2026
- Sereno Zona “A”: $115.500
- Ayudante Zona “A”: $115.500
- Medio Oficial Zona “A”: $123.000
- Oficial Zona “A”: $134.100
- Oficial Especializado Zona “A”: $147.000
Abril de 2026
- Sereno Zona “A”: $78.400
- Ayudante Zona “A”: $78.400
- Medio Oficial Zona “A”: $83.500
- Oficial Zona “A”: $91.000
- Oficial Especializado Zona “A”: $99.800
Mayo de 2026
- Sereno Zona “A”: $98.500
- Ayudante Zona “A”: $98.500
- Medio Oficial Zona “A”: $104.900
- Oficial Zona “A”: $114.400
- Oficial Especializado Zona “A”: $125.400
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario