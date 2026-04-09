El desgarrador video que analiza la Justicia tras la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia
En la grabación compartida en la red social Facebook se ve muy angustiado a Ángel por tener que ir a la casa de su mamá.
El caso de Ángel, el pequeño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, ha tomado un giro desgarrador tras la difusión de un video clave.
En las imágenes difundidas a través de la red social Facebook en las últimas horas se observa el sufrimiento del niño antes de ser devuelto al cuidado de su madre, quien hoy es el principal foco de las investigaciones y denuncias por violencia física. Lo que antes eran señales de auxilio, hoy son pruebas de una tragedia que pudo evitarse.
El video, que se ha convertido en el pilar del reclamo de justicia por parte de su familia paterna, captura un momento desgarrador: Ángel llora desconsoladamente, mostrando una resistencia total a dejar el hogar de su padre. En un intento desesperado por no ser trasladado, se aferra a él mientras clama: “No me quiero ir, me quiero quedar acá”.
Frente al sufrimiento del pequeño, se puede ver al padre tratando de darle consuelo entre besos y abrazos, en un intento inútil por mitigar su angustia.
Este material audiovisual ha pasado a ser una prueba crucial para comprender el trasfondo de este doloroso desenlace, reforzando la postura de la familia del padre del menor sobre una tragedia que consideran que era previsible.
Ángel, el niño de 4 años que habría sido víctima de su propia madre
La tragedia de Ángel comenzó el domingo de Pascuas a las 7 de la mañana, con la descompensación del chico. Fue en ambulancia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico a las 8.35. Allí quedó internado.
"Se hace la reanimación cardiopulmonar avanzada y responde desde el punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recupera lo respiratorio", dijo Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital. Calificó al chico como un "paciente en estado crítico que nunca respondió" durante sus horas en terapia intensiva. Murió poco antes de la medianoche del domingo.
Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene, contó que el chico estaba bajo el cuidado de la madre por decisión judicial a pesar de que, según ella, el vínculo entre los dos era prácticamente inexistente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario