Madrugada caótica: hubo 14 choques, 25 asistidos y crecen los positivos de alcoholemia

Trágico choque en Monserrat: murieron dos mujeres en un accidente que involucró a una camioneta, un auto y una bicicleta

Dos mujeres murieron y otras dos personas resultaron heridas este viernes por la noche en un brutal choque entre una camioneta, un auto y una bicicleta en el barrio porteño de Monserrat, en el límite con Puerto Madero.

El trágico accidente ocurrió poco antes de las 22 en el cruce de las avenidas Belgrano y Huergo.

Alberto Crescenti, titular del SAME, expresó: “El primer llamado al 107 ingresó a las 21.53. Se trataba de un impacto entre una camioneta y un Citroën C3. El choque también produjo el atropellamiento de una ciclista”.

Entre las víctimas fatales se identificó a una ciclista de 27 años, con trauma grave de cráneo, que fue trasladada en ambulancia privada hacia el Hospital Argerich, y luego falleció en el shock room. La otra fallecida fue una mujer de 24 años, que viajaba en el C3 cuando ocurrió el impacto contra la camioneta y luego colisionó, primero contra un semáforo y después terminó su recorrido ante un árbol. Sus nombres no trascendieron.

En el caso de los dos heridos graves, que viajaban en la Amarok, se conoció que son una mujer de 34 años y un hombre de 47. Según las autoridades, fueron atendidos en el lugar y trasladados por el SAME (inmovilizados con tabla rígida y collar cervical) también hacia el Argerich, en grave estado y con politraumatismos.

Cinco minutos después, a las 21.58, llegaron al lugar dos móviles policiales y un tercero del SAME junto a bomberos. "Había gente atrapada porque el Citroën terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de una mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla", detalló Crescenti en A24.

Otras dos personas —un hombre y una mujer— fueron trasladadas al Argerich engrave estado, ambos con politraumatismos.

Debido a la violencia del impacto, los dos carriles izquierdos del boulevard de Huergo quedaron completamente cerrados al tránsito. El Citroën C3 gris terminó sobre la vereda, contra un árbol, con toda su parte delantera destruida. Los mismos

A pesar de que las circunstancias en las que se produjo el siniestro estarían bajo investigación, la primera hipótesis indicaría que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil. En ese momento, el conductor del automóvil habría perdido el control y se estrelló en la esquina contraria. Ambos circulaban por Ingeniero Huergo, por la mano que se dirige hacia el sentido sur de la capital.