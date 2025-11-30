Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 30 de noviembre

Para el martes, la previsión del SMN indica que habrá un marcado aumento en la temperatura máxima: la misma se ubicará alrededor de los 28 grados, asegurando el regreso del calor para los siguientes días. Con cielo parcialmente nublado y viento soplando desde el Sudeste -por la mañana- y desde el Noreste -hacia la tarde/noche- la segunda jornada de la semana significará el mejoramiento del clima y el regreso de las altas temperaturas, que irán creciendo con el correr de los días.

