Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 30 de noviembre
Pasado por agua: así estará el cierre del fin de semana y del mes, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles.
A quedarse en casa o salir bien protegido con un paraguas, porque este domingo será un día sumamente lluvioso e inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó tormentas fuertes, especialmente, para la tarde y la noche de esta jornada, que significa el cierre del fin de semana y del mes también.
Las indicaciones climáticas aplican para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, por estas horas, se encuentra alcanzada por una alerta amarilla del organismo.
En tanto, las temperaturas del día oscilarán entre los 17 y 20 grados, con viento soplando desde el Este y posibles ráfagas que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes, por su parte, comenzará con algunas lluvias, pero nada que temer: sólo estarán presentes durante la madrugada y se disiparán hacia la mañana. No obstante, la jornada será gris, dado el cielo mayormente nublado y el viento que, por momentos, soplará desde el Sur.
Para el martes, la previsión del SMN indica que habrá un marcado aumento en la temperatura máxima: la misma se ubicará alrededor de los 28 grados, asegurando el regreso del calor para los siguientes días. Con cielo parcialmente nublado y viento soplando desde el Sudeste -por la mañana- y desde el Noreste -hacia la tarde/noche- la segunda jornada de la semana significará el mejoramiento del clima y el regreso de las altas temperaturas, que irán creciendo con el correr de los días.
