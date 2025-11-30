VTV: las multas por no tener la verificación vehicular al día

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

Discapacitados titulares de vehículos.

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Según el sitio del organismo, para pedir la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular hay que ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad. Allí, deberán cargar los datos del vehículo y a la persona de contacto.

Luego, tendrán que elegir el motivo por el que están solicitando el beneficio de pago. Posteriormente, les pedirán que envíen la documentación que respalde la situación y esperar el resultado de la solicitud.

También tenés la opción de enviar la documentación en formato digital (escaneada), especificando el CUIT/CUIL, la fecha de nacimiento del titular del vehículo, el mes y año de patentamiento y el kilometraje actual del rodado al correo: [email protected] (mailto:[email protected]).

Precios de la VTV en diciembre 2025

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Autos particulares: $38.014,57

Motos particulares: $14.293,73

Provincia de Buenos Aires (PBA) – Costos de verificación

Vehículos hasta 2.500 kg: $79.640,87

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79

Motovehículos 50cc y 200cc: $31.856,35

Motovehículos 200cc y 600cc: $47.784,52

Motovehículos 600cc: $63.712,70

Las tarifas incluyen IVA y rigen desde 17 de julio de 2025.

Las multas por no tener la VTV al día

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Circular sin oblea: 100 UF, equivalente a $79.851.

Vehículo que nunca realizó la VTV o cuya VTV está vencida: 400 UF, equivalente a $319.404.

Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 02/03/2026.

Provincia de Buenos Aires (PBA)