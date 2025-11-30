VTV: las multas por no tener la verificación vehicular al día
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Quiénes están exentos o pueden acceder a revisión gratuita
Por ejemplo, los autos 0 km van a estar exentos de realizar la VTV hasta cumplir tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que pase primero.
Ya para el caso de las motos nuevas, el plazo sin obligación de hacer la verificación es de un año desde la fecha de inscripción. Una vez cumplido ese período, van a tener que presentarse en los talleres habilitados para hacer el control técnico.
Existe la posibilidad de solicitar la exención del pago de la VTV. Ese beneficio está dirigido para:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.
- Discapacitados titulares de vehículos.
- Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).
Según el sitio del organismo, para pedir la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular hay que ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad. Allí, deberán cargar los datos del vehículo y a la persona de contacto.
Luego, tendrán que elegir el motivo por el que están solicitando el beneficio de pago. Posteriormente, les pedirán que envíen la documentación que respalde la situación y esperar el resultado de la solicitud.
También tenés la opción de enviar la documentación en formato digital (escaneada), especificando el CUIT/CUIL, la fecha de nacimiento del titular del vehículo, el mes y año de patentamiento y el kilometraje actual del rodado al correo: [email protected] (mailto:[email protected]).
Precios de la VTV en diciembre 2025
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
-
Autos particulares: $38.014,57
-
Motos particulares: $14.293,73
Provincia de Buenos Aires (PBA) – Costos de verificación
-
Vehículos hasta 2.500 kg: $79.640,87
-
Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
-
Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
-
Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79
-
Motovehículos 50cc y 200cc: $31.856,35
-
Motovehículos 200cc y 600cc: $47.784,52
-
Motovehículos 600cc: $63.712,70
Las tarifas incluyen IVA y rigen desde 17 de julio de 2025.
Las multas por no tener la VTV al día
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
- Circular sin oblea: 100 UF, equivalente a $79.851.
- Vehículo que nunca realizó la VTV o cuya VTV está vencida: 400 UF, equivalente a $319.404.
- Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 02/03/2026.
Provincia de Buenos Aires (PBA)
- Circular sin VTV: entre 300 y 1.000 UF, equivalente a $513.300 y $1.711.000, según la gravedad de la infracción.
- Valores vigentes según la Unidad Fija hasta el 31/12/2025.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario