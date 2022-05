Buscan aumentar las penas por maltrato animal: cuál es el proyecto que se discute en el Ministerio de Ambiente

Uno de los ejes del texto es la intención de aumentar las penas por actos de crueldad y maltrato hacia los animales no humanos. En el texto, sin embargo, se agrega a la 14.346 una penalidad económica, se aumentan los años, pero no se prescribe prisión de cumplimiento efectivo al no haber mínimos de 3 años y un día, como contempla el Código Penal.

"En casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena", dice el texto. Si bien el juez no está obligado a dejarlo en libertad, pero sí facultado, la jurisprudencia indica que salvo que haya una condena previa, es difícil que el magistrado dicte cárcel al acusado por maltrato animal.

En el borrador, esa condena solo se podría aplicar en casos violación, empalamiento, tortura, mutilación o "sufrimientos innecesarios". De todos modos, al ser la mínima 1 año y la máxima 4, la prisión queda a discreción del juez.

Impunidad

Siguiendo esta línea, una persona puede seguir el curso de su vida libremente con una condena en suspenso después de abrir vivo a un animal y sacarle un órgano, de castrarlo sin anestesia ni título universitario, o de atarlo con una soga a una camioneta y arrastrarlos en el ripio hasta matarlo, como el caso de Rubio.

El intento de tocar la 14.346 no es algo menor. En agosto de 2019, el diputado Daniel Lipovetzky firmó un Dictamen de reforma de la normativa que fue ampliamente rechazado. De hecho, luego de varias marchas del sector animalista, el legislador tuvo que dar marcha atrás. Algunos de esos puntos vuelven a repetirse.

La respuesta del Ministerio

Al ser consultada sobre la penalidad, la Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación Beatriz Domingorena aseguró que, tal como enfatizó Cabandié, el texto solo da lineamientos y que están trabajando sobre eso para modificarlo.

" A lo que apunta el proyecto es al cambio de paradigma y mirada respecto al tema animal, con eje el centrado en la fauna. Desde lo jurídico puede tener algunas observaciones en las que estamos trabajando", comentó.

Sobre este punto, respondió si le parece bien que una persona que despelleja vivo a un animal (como sucedió con el cachorro Chocolate) tenga una posible condena de . "Para nada, no considero que sea el espíritu ni lo que se pretendió, por eso es un borrador en evaluación. Hoy estamos mirando muchísimo con especialistas en Derecho animal y penal el tema de las penas. Va a surgir de un consenso con los diferentes actores, con la construcción colectiva. Estamos viendo eso esta semana", aseguró.

La maldad de desnutrir animales a cargo

Uno de los puntos criticados del proyecto de Lipovetzky fue la modificación del inciso 1 del artículo 2 de la 14.346 sobre el delito de no alimentar animales. Ese nuevo proyecto agregaba que esto no estaba permitido "salvo en los casos autorizados por una autoridad competente, riesgo de salud o emergencia climática", lo que disparaba el interrogante básico: ¿quién sería una autoridad competente para avalar la desnutrición?

En el borrador se vuelve a apelar a la "autoridad competente", pero además se agregan otros pretextos, como el "riesgo en la salud o casos fortuitos o de fuerza mayor".

Domingorena también contestó sobre este punto. "Quiero ser cuidadosa en que es un borrador trabajado en plena etapa de construcción de consenso y no es el espíritu de lo que busca absolutamente perseguir", contestó. Luego contó que el texto "es una síntesis que surge de abogados de distintas áreas, algunos vinculados al áreas de control y fiscalización en el marco de lo que es fauna, otros vinculados al tema de biodiversidad".

"Está todo en instancia de trabajo articulado en nuestra área a los distintos actores que están involucrados, y también proteccionistas, rescatistas", amplió, insistiendo en la intención de todo el gabinete de hacer las modificaciones necesarias para garantizar el cuidado y el respeto a la vida de los animales no humanos.

Cierre de zoos

En cuanto al aspecto central de la ley de bienestar respecto a la "reconversión de instituciones zoológicas y la conservación y protección de la fauna", la Secretaria negó que esté a favor de la exhibición animal y apoyó la prohibición de circos y uso de animales en espectáculos. La normativa presentada también prohíbe la exportación e importación de animales. "Va a ser una propuesta muy superadora respecto al borrador que estuvo circulando, vale la pena el proyecto", concluyó.

