Mapa en vivo del tormentón en el AMBA: a qué hora son las lluvias fuertes y hasta cuándo se mantienen
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con lluvias y tormentas en Buenos Aires, que se mantendrían durante varias horas.
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, este lunes regresarían las lluvias y tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del ingreso de un frente frío que luego haría bajar las temperaturas, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo nacional, el regreso de la inestabilidad desde este lunes. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; y acompañado de temperaturas de entre 22 y 29 grados.
El portal especializado Meteored estima que las precipitaciones lleguen en horas del mediodía, con "lluvia débil" a las 13 y tormentas a las 14.
En tanto, la peor jornada climática de la semana, por ahora, sería el martes, con probabilidad de tormentas aisladas, desde la madrugada y hasta la noche. Ya se empezará a sentir el descenso de las temperaturas, que rondarán entre 22 y 26 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en el AMBA
A partir del miércoles se anticipan buenas condiciones y con todavía temperaturas más bajas. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.
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