Mapa en vivo del tormentón en el AMBA: a qué hora son las lluvias fuertes y hasta cuándo se mantienen

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuándo mejora el clima en el AMBA

A partir del miércoles se anticipan buenas condiciones y con todavía temperaturas más bajas. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.

Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.