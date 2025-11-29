Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: seguí acá las tormentas en el AMBA
El fin de semana arrancó pasado por agua y continuará del mismo modo hasta el lunes. Todos los detalles aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias y tormentas no darán tregua durante todo este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las intensas precipitaciones estarán presentes tanto este sábado como durante toda la jornada del domingo, obligando a porteños y bonaerenses a realizar planes bajo techo.
Así estará el clima este fin de semana en el AMBA
Tras las lluvias de este sábado, el domingo amanecerá igual de inestable: entre chaparrones y tormentas aisladas, la última jornada del fin de semana será sumamente lluviosa y gris, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 20 grados.
Cabe señalar que las lluvias podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 50 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, para el lunes se espera que haya una leve mejoría en el clima. Al menos en lo que respecta al SMN, no se pronostican lluvias, aunque el sitio Meteored anticipa que la madrugada del inicio de semana sí podría estar marcada por precipitaciones.
Con cielo mayormente nublado y una jornada con viento soplando del sector Sur, se espera que el lunes no sea un día lluvioso, pero sí muy gris.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario