Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: seguí acá las tormentas en el AMBA

Las lluvias y tormentas no darán tregua durante todo este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las intensas precipitaciones estarán presentes tanto este sábado como durante toda la jornada del domingo, obligando a porteños y bonaerenses a realizar planes bajo techo.