Cuándo llega el tormentón de 27 horas que apagará el sol en el AMBA
El pronóstico anticipa la llegada de un fuerte tormentón de 48 horas al Área Metropolitana de Buenos Aires. Conocé a qué hora se esperan las peores lluvias.
Las condiciones meteorológicas sufrirán un drástico deterioro durante las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El pronóstico del tiempo prevé la llegada de un severo tormentón cargado de lluvias y vientos que, literalmente, apagará el sol por 48 horas en toda la región metropolitana.
A qué hora golpea el tormentón en el AMBA
Según los datos meteorológicos, este miércoles 6 de mayo el cielo se mantendrá completamente cubierto y con bancos de niebla desde la madrugada. Sin embargo, las precipitaciones comenzarán pasadas las 11:00 de la mañana. El momento de mayor intensidad para esta primera etapa será entre las 12:00 y las 14:00, cuando se registrarán fuertes descargas con acumulados de agua importantes, llegando a su pico máximo cerca de las 13:00 con 11 milímetros de lluvia.
IMPORTANTE: Alerta naranja por una ciclogénesis borrascosa que traerá vientos y vaguadas: qué pasará con el frío
Tras una leve mejora y nubosidad parcial a media tarde, la inestabilidad regresará con nuevos chaparrones hacia las 17:00. Durante la noche del miércoles, el viento comenzará a intensificarse con ráfagas del sector norte, preparando el escenario para el evento más crítico del temporal.
Continúa el clima severo: alerta por la madrugada
El impacto más fuerte de todo el sistema frontal se desatará durante la madrugada del jueves 7 de mayo. Alrededor de las 02:00 de la mañana, la región metropolitana soportará una tormenta intensa con una abrupta caída de agua estimada en 20 milímetros.
A este escenario se le sumarán fuertes y sostenidas ráfagas de viento provenientes del sector suroeste, que alcanzarán velocidades de hasta 51 km/h. Durante el resto de la jornada del jueves, las lluvias débiles persistirán hasta media tarde y el cielo continuará completamente cerrado. Además, el avance de este frente dejará un marcado descenso térmico: las temperaturas se desplomarán desde los 19 grados hasta alcanzar los 13 grados hacia la noche, inaugurando un ambiente mucho más frío para el cierre de la semana.
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