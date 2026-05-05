Cuándo llega el tormentón de 27 horas que apagará el sol en el AMBA

A este escenario se le sumarán fuertes y sostenidas ráfagas de viento provenientes del sector suroeste, que alcanzarán velocidades de hasta 51 km/h. Durante el resto de la jornada del jueves, las lluvias débiles persistirán hasta media tarde y el cielo continuará completamente cerrado. Además, el avance de este frente dejará un marcado descenso térmico: las temperaturas se desplomarán desde los 19 grados hasta alcanzar los 13 grados hacia la noche, inaugurando un ambiente mucho más frío para el cierre de la semana.