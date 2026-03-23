Mapa en vivo de las lluvias de hoy lunes en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo mejora
El Servicio Meteorológico Nacional ratifica sus probabilidades de lluvias para este lunes en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la continuidad del finde largo que para algunos es de hasta cuatro días, volvería a tener clima inestable, con posibles lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque se el tiempo no tardaría en mejorar.
De esta manera, el lunes, día no laborable con fines turísticos, se espera con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 22 grados.
El sitio especializado Meteored también tiene pronósticos de precipitaciones para el inicio de la semana, con 30% de probabilidades de lluvia débil para las 8 de la mañana, mejorando durante el resto de la jornada.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima el AMBA
El martes feriado por el Día de la Memoria, en tanto, sí sería con buenas condiciones del clima. Se prevé cielo ligeramente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23, en una de las jornadas más frescas desde el inicio del año.
El inicio de la mini semana también se presenta con buen tiempo. El miércoles, de esta manera, tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un leve ascenso térmico, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegaría hasta los 26.
Para cerrar esta mini semana de tres días laborales, el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con 16 grados de mínima y 24 de máxima.
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