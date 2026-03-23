Mapa en vivo de las lluvias de hoy lunes en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo mejora

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Cómo sigue el clima el AMBA

El martes feriado por el Día de la Memoria, en tanto, sí sería con buenas condiciones del clima. Se prevé cielo ligeramente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23, en una de las jornadas más frescas desde el inicio del año.

El inicio de la mini semana también se presenta con buen tiempo. El miércoles, de esta manera, tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.

Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un leve ascenso térmico, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegaría hasta los 26.

Para cerrar esta mini semana de tres días laborales, el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con 16 grados de mínima y 24 de máxima.