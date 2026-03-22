Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: cuándo se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inminente regreso de las lluvias al AMBA. Cómo sigue el clima en el fin de semana largo.
Pasaron las tormentas entre el viernes y el sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando parecía que se venían varias jornadas con buenas condiciones del clima, cambió el pronóstico y es inminente el regreso de las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo transcurrió con pocas nubes, con cielo parcialmente nublado y condiciones casi ideales para las actividades al aire libre. Fue una segunda jornada del fin de semana largo con estabilidad, junto a temperaturas de entre 12 grados de mínima y 24 de máxima.
Sin embargo, la continuidad del finde largo, que para algunos es de hasta cuatro días, volvería a tener precipitaciones casi de forma inmediata.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El lunes, día no laborable con fines turísticos, se espera con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 22 grados.
El martes feriado por el Día de la Memoria, en tanto, sí sería con buenas condiciones del clima. Se prevé cielo ligeramente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23, en una de las jornadas más frescas desde el inicio del año.
El inicio de la mini semana también se presenta con buen tiempo. El miércoles, de esta manera, tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un leve ascenso térmico, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegaría hasta los 26.
Para cerrar esta mini semana de tres días laborales, el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con 16 grados de mínima y 24 de máxima.
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