¿Lluvias durante el Superclásico? Cambió el pronóstico en AMBA y hay malas noticias para el River vs. Boca

Cómo sigue el clima en el AMBA y cuándo regresan las lluvias

De acuerdo con el SMN, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.

El martes retornarían las buenas condiciones del clima con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con tempetasturas que irían desde 15 hacia 21 grados.

El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.

Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.