¿Lluvias durante el Superclásico? Cambió el pronóstico en AMBA y hay malas noticias para el River vs. Boca
El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con sus probabilidades de lluvias para este domingo durante el Superclásico.
River y Boca juegan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, y cuando parecía que el clima iba a acompañar, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ahora prevé lluvias.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
La jornada, en sintonía con lo que fue un gran fin de semana, se presenta con buenas condiciones y elevadas temperaturas para la época. Inició con pocas nubes y marcas de entre 17 y 26 grados.
Y cuando no se anticipaba inestabilidad para el resto del domingo, cambió el pronóstico del tiempo y ahora hay probabilidades de lluvias aisladas para horas de la tarde, de acuerdo con el SMN. El organismo prevé que luego llegue la mejora hacia la noche, con cielo mayormente nublado.
De todos modos, el sitio especializado Meteored no ratifica esta modificación climática y espera que la jornada se mantenga estable.
Cómo sigue el clima en el AMBA y cuándo regresan las lluvias
De acuerdo con el SMN, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.
El martes retornarían las buenas condiciones del clima con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con tempetasturas que irían desde 15 hacia 21 grados.
El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.
Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.
Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario