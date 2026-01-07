Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA este miércoles: se viene el agua

Mapa en vivo: seguí la llegada de la lluvia

Qué dice el pronóstico extendido: cuánto va a durar el agua

Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa una mejora temporaria. El jueves se presentaría con buen tiempo, aunque con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde y noche. Las temperaturas continuarían en descenso, con valores que irán de los 14 a los 25 grados. El viernes mantendría un panorama similar, con cielo cubierto y registros térmicos que rondarán entre los 19 y 25 grados.

El fin de semana podría significar un nuevo episodio de inestabilidad. El SMN prevé lluvias durante todo el sábado, con temperaturas moderadas, mientras que el domingo traería alivio, con cielo parcialmente nublado y máximas que podrían volver a rozar los 29 grados.