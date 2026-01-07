Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA este miércoles: se viene el agua
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el regreso de las precipitaciones y alertó por chaparrones y tormentas aisladas que llegarán en las próximas horas.
Después de varios días marcados por el buen tiempo y temperaturas agradables, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a cambiar de manera definitiva. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que el retorno de las lluvias y tormentas es inminente y que el escenario estable que acompañó los primeros días de 2026 está llegando a su fin.
El inicio de la semana mostró condiciones mayormente favorables, con cielo entre parcialmente nublado y nublado y registros térmicos moderados. El martes fue una muestra clara de ese panorama, con una temperatura mínima cercana a los 18 grados y una máxima que alcanzó los 31, una de las más elevadas en lo que va de enero. Sin embargo, este contexto comienza a modificarse con el avance de un frente frío que impactará directamente sobre el AMBA.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Según el organismo oficial, este cambio estará acompañado por un descenso leve de las temperaturas y por el regreso de las precipitaciones, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad. Este miércoles 7 de enero aparece como la jornada clave en este giro climático, ya que se esperan chaparrones y tormentas aisladas que se extenderían entre la mañana y la tarde.
De acuerdo al detalle del SMN, las lluvias podrían comenzar a manifestarse desde las primeras horas del día, con probabilidades que se mantienen elevadas hasta entrada la tarde. Recién hacia la noche se prevé una mejora paulatina de las condiciones, aunque con un ambiente más ventoso. Las marcas térmicas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 29 de máxima, reflejando el impacto del aire más fresco.
En la misma línea, el sitio especializado Meteored aportó precisiones sobre los horarios más sensibles. Allí se indicó la posibilidad de lluvias débiles alrededor de las 6 de la mañana y nuevamente entre las 14 y las 18. El pico de inestabilidad se ubicaría cerca de las 15 horas, con un 50% de probabilidades de tormentas, lo que obliga a extremar precauciones en los traslados y actividades al aire libre.
Mapa en vivo: seguí la llegada de la lluvia
Qué dice el pronóstico extendido: cuánto va a durar el agua
Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa una mejora temporaria. El jueves se presentaría con buen tiempo, aunque con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde y noche. Las temperaturas continuarían en descenso, con valores que irán de los 14 a los 25 grados. El viernes mantendría un panorama similar, con cielo cubierto y registros térmicos que rondarán entre los 19 y 25 grados.
El fin de semana podría significar un nuevo episodio de inestabilidad. El SMN prevé lluvias durante todo el sábado, con temperaturas moderadas, mientras que el domingo traería alivio, con cielo parcialmente nublado y máximas que podrían volver a rozar los 29 grados.
