A qué hora llueve en el AMBA este miércoles 6 de mayo

Tras una mejora temporaria a media tarde, el momento más crítico llegará en la noche. A partir de las 20:00 se registrarán las primeras tormentas, con una caída de agua de 2.6 mm. Sin embargo, hacia las 23:00, la probabilidad de precipitación subirá al 80% y se desatarán tormentas de mayor magnitud (estimadas en 3.2 mm), que estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento del sector noroeste que podrían alcanzar velocidades de hasta 51 km/h.