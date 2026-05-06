A qué hora llueve en el AMBA este miércoles 6 de mayo
El pronóstico del tiempo anticipa inestabilidad para la jornada. Conocé todos los detalles y a qué hora exacta llega la lluvia al AMBA.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (AMBA) deben prepararse para un miércoles sumamente inestable. Según los datos del pronóstico, la lluvia se hará presente durante varias franjas horarias del día de hoy, acompañando el cierre de la jornada con fuertes tormentas.
El horario exacto de la lluvia y las tormentas en el AMBA
De acuerdo al reporte para este 6 de mayo, las primeras gotas llegarán poco después del mediodía. Entre las 13:00 y las 14:00 horas, se espera una lluvia débil sobre la región metropolitana, con un ambiente cálido y temperaturas que rondarán los 21 y 22 grados.
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Tras una mejora temporaria a media tarde, el momento más crítico llegará en la noche. A partir de las 20:00 se registrarán las primeras tormentas, con una caída de agua de 2.6 mm. Sin embargo, hacia las 23:00, la probabilidad de precipitación subirá al 80% y se desatarán tormentas de mayor magnitud (estimadas en 3.2 mm), que estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento del sector noroeste que podrían alcanzar velocidades de hasta 51 km/h.
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