Mar del Plata: acusó a sus vecinos de un robo y les destrozó el auto a fierrazos

Ante esa situación, ambos damnificados heridos tuvieron que ingresar rápidamente a su casa para resguardarse de las agresiones.

"A ella le molesta todo: los perros, los ruidos de los autos. Todo empieza por algo. Hoy nos echó la culpa de que le habían robado", sostuvo Yanina y aseguró que no era la primera vez que su vecina se violentaba. "Nosotros no tenemos nada que ver. Estamos todo el día trabajando, haciendo cosas. Vendo verduras en la calle", agregó la víctima de 34 años.

Tras los ataques, la mujer regresó a su domicilio.

Los damnificados, por su parte, esperaron a que se retirara y se dirigieron a la comisaría con jurisdicción en la zona para radicaron la denuncia correspondiente.

Luego tuvieron que asistir al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibieron las primeras curaciones. Según contó Yanina, tuvo que recibir un punto de sutura por el fuerte golpe que le había propiciado su vecina en la cabeza.