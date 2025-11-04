Mar del Plata: acusó a sus vecinos de un robo y les destrozó el auto a fierrazos
Una mujer estalló de furia contra una pareja y los atacó con un fierro, acusándolos de que le habían robado.
Un episodio de violencia extrema se vivió el lunes por la mañana en el barrio La Herradura de la ciudad de Mar del Plata donde una pareja fue víctima del ataque de su vecina quien, tras acusarlos de que le habían robado, les destrozó el auto con un fierro y luego los golpeó.
El episodio se registró ayer minutos después de las 9.15 cuando la mujer se acercó hasta el domicilio de sus vecinos y comenzó a increpar al hombre.
Luego empezó a golpear con fuerza el auto Ford Focus color blanco que se encontraba estacionado en la puerta de la casa, destrozándole los parabrisas, los laterales y el techo corredizo. La brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad del lugar.
El dueño de la casa intentó frenarla con un palo en la mano, pero la mujer, lejos de calmarse, respondió atacándolo con el fierro y le pegó, provocándole una quebradura en uno de sus brazos, según el sitio 0223.
Según el relato de Yanina, la dueña de la casa, la agresora también la atacó con el fierro y sufrió un duro golpe en la cabeza.
Ante esa situación, ambos damnificados heridos tuvieron que ingresar rápidamente a su casa para resguardarse de las agresiones.
"A ella le molesta todo: los perros, los ruidos de los autos. Todo empieza por algo. Hoy nos echó la culpa de que le habían robado", sostuvo Yanina y aseguró que no era la primera vez que su vecina se violentaba. "Nosotros no tenemos nada que ver. Estamos todo el día trabajando, haciendo cosas. Vendo verduras en la calle", agregó la víctima de 34 años.
Tras los ataques, la mujer regresó a su domicilio.
Los damnificados, por su parte, esperaron a que se retirara y se dirigieron a la comisaría con jurisdicción en la zona para radicaron la denuncia correspondiente.
Luego tuvieron que asistir al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibieron las primeras curaciones. Según contó Yanina, tuvo que recibir un punto de sutura por el fuerte golpe que le había propiciado su vecina en la cabeza.
