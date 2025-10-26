Volvió a su Mar del Plata natal a fiscalizar y un mensaje de su ex la sorprendió: "Avisame si vas a..."
Mediante un posteo en la red social X, Camila reveló el mensaje que le mandó su exnovio al enterarse que viajaba a La Feliz: "Empecé el psicólogo por tu culpa".
Argentina vota este domingo, en el marco de las elecciones legislativas nacionales que definen un nuevo Congreso. Pero, más allá de la votación de cada referente político, las perlitas y los bloopers están a la orden del día. De hecho, en las primeras horas de esta jornada se viralizó un posteo de una joven, que debió volver a su Mar del Plata natal para ser fiscal de mesa y recibió un mensaje de su exnovio que la dejó perpleja.
Por supuesto, Camila decidió compartir lo sucedido con todos los internautas de la red social X, sin pensar que la publicación se volvería viral casi inmediatamente por el inesperado mensaje que su ex le dejó en WhatsApp: "Camila, avisame si vas a fiscalizar en mi mesa así no voy a votar", comenzó indicando el joven en cuestión.
Y agregó: "Empecé el psicólogo por tu culpa, pero te veo y me vuelvo loco", expresó el hombre que, evidentemente, aún le cuesta superar la ruptura con su exnovia.
Ante este inesperado mensaje, Camila indicó: "Puse medio pie en el pueblo nomás", tomándose con humor lo sucedido.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas de este domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Hay máxima expectativa por una elección que, sin lugar a dudas, definirá mucho de cara a los dos años que le restan a Milei como presidente.
