Volvió a su Mar del Plata natal a fiscalizar y un mensaje de su ex la sorprendió: "Avisame si vas a..."

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

Hay máxima expectativa por una elección que, sin lugar a dudas, definirá mucho de cara a los dos años que le restan a Milei como presidente.