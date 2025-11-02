¿Es caro alquilar una carpa en Mar del Plata? Cuánto sale armar una réplica de un balneario en la Ciudad
En los últimos días la mayoría de los balnearios de la ciudad de Mar del Plata establecieron sus precios para la temporada de verano: ¿ es caro o es barato?
La ciudad de Mar del Plata tiene muchas playas y por ende muchos balnearios, que ofrecen distinto tipo de servicios, como piletas, vestuarios, canchas para hacer deportes, entre otros, con precios para todos los gustos: baratos, normales y caros.
Se sabe que los valores de la zona sur de la ciudad y Playa Grande son exorbitantes y para unos pocos, porque un día con cochera puede salir hasta 300 mil pesos el día.
En la zona de Varese, la parte norte de Mar del Plata y en Punta Mogotes están los precios más accesibles, con diferente tipo de servicios, que ya tienen muchas reservas. Pero hay gente que marca que no van porque son caros, más allá de la situación económica personal. Pero, ¿son caros los balnearios en Mar del Plata?
Cuánto cuesta alquilar una carpa en Mar del Plata o armarla en la Ciudad
Tomando como referencia al parador más conocido y con más concurrencia en Mar del Plata, el Balneario 12 de Punta Mogotes, se puede hacer una comparación de precios, arrancando con una diferencia muy grande y es la relacionada con la presencia del mar y es por el cual los concesionarios pagan un canon importante.
Las carpas del Balneario 12 tienen 6 sillas de playa, 1 sillón playero, una reposera tipo cama y una mesa de madera plegable.
Para comenzar hay que arrancar por la arena y para cubrir -no completamente- el espacio que utiliza una carpa se necesita un bolsón de 1.200 kilos y tiene un valor de 49.500 pesos.
Las comodidades que ofrece la carpa cuenta con una reposera tipo cama de plástico: la más barata del mercado tienen un valor de 160 mil pesos.
También en el B12 en todas las carpas hay sillones de plástico, ideales para llevarlos cerca del mar para tomar mate o cualquier bebida porque tiene apoya brazos amplios. Cada uno cuesta, en oferta, poco más de $73.000.
Con el alquiler de la carpa también hay 6 sillas de plástico y cada una de ellas, consiguiendo en oferta, salen alrededor de 19 mil pesos cada una, que da un total de casi $114.000.
Finalmente, una mesa plegable, de menor calidad a la que tienen en todos los balnearios de Mar del Plata, con precios más barato tiene un valor de 23 mil pesos.
Entonces, armar una carpa en un patio en una casa tipo la de un balneario marplatense, usando de carpa alguna sábana vieja para ahorrar, tiene un valor mínimo de 420.500 pesos.
A eso hay que sumarle el mantenimiento, por lluvias, sol, vientos, y con la ventaja de no sufrir los efectos que tiene la sal del mar en todos esos objetos que quedan a la intemperie.
Cuándo cuesta una carpa en Mar del Plata
El Balneario 12 de Punta Mogotes, que es parador que más servicios ofrece, más conocido y de los más baratos del verano que se viene, estableció como valor de la carpa diaria en 80 mil pesos. Sacando por semana, quincena o mes, los valores bajan ostensiblemente.
El uso de la carpa incluye servicios como dos piletas climatizadas, hidromasaje, canchas de fútbol, tenis, vóley, juegos e inflables gigantes para chicos, vestuarios, un restaurante de primera categoría con precios accesibles y un mercado con los mismo valores que los supermercados que hay en la ciudad, como para no ir cargado a la playa.
Claramente, no todo el mundo puede pagar una carpa ni siquiera irse un fin de semana de vacaciones, pero de acuerdo a los valores cada persona definirá si alquilar una carpa en Mar del Plata es caro o tiene valores acordes a lo que se brinda.
