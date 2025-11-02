¿Es caro alquilar una carpa en Mar del Plata? Cuánto sale armar una réplica de un balneario en la Ciudad

Para comenzar hay que arrancar por la arena y para cubrir -no completamente- el espacio que utiliza una carpa se necesita un bolsón de 1.200 kilos y tiene un valor de 49.500 pesos.

image

Las comodidades que ofrece la carpa cuenta con una reposera tipo cama de plástico: la más barata del mercado tienen un valor de 160 mil pesos.

image

También en el B12 en todas las carpas hay sillones de plástico, ideales para llevarlos cerca del mar para tomar mate o cualquier bebida porque tiene apoya brazos amplios. Cada uno cuesta, en oferta, poco más de $73.000.

image

Con el alquiler de la carpa también hay 6 sillas de plástico y cada una de ellas, consiguiendo en oferta, salen alrededor de 19 mil pesos cada una, que da un total de casi $114.000.

image

Finalmente, una mesa plegable, de menor calidad a la que tienen en todos los balnearios de Mar del Plata, con precios más barato tiene un valor de 23 mil pesos.

image

Entonces, armar una carpa en un patio en una casa tipo la de un balneario marplatense, usando de carpa alguna sábana vieja para ahorrar, tiene un valor mínimo de 420.500 pesos.

A eso hay que sumarle el mantenimiento, por lluvias, sol, vientos, y con la ventaja de no sufrir los efectos que tiene la sal del mar en todos esos objetos que quedan a la intemperie.

Cuándo cuesta una carpa en Mar del Plata

Pileta techada Balneario techado de Mar del Plata

El Balneario 12 de Punta Mogotes, que es parador que más servicios ofrece, más conocido y de los más baratos del verano que se viene, estableció como valor de la carpa diaria en 80 mil pesos. Sacando por semana, quincena o mes, los valores bajan ostensiblemente.

El uso de la carpa incluye servicios como dos piletas climatizadas, hidromasaje, canchas de fútbol, tenis, vóley, juegos e inflables gigantes para chicos, vestuarios, un restaurante de primera categoría con precios accesibles y un mercado con los mismo valores que los supermercados que hay en la ciudad, como para no ir cargado a la playa.

Claramente, no todo el mundo puede pagar una carpa ni siquiera irse un fin de semana de vacaciones, pero de acuerdo a los valores cada persona definirá si alquilar una carpa en Mar del Plata es caro o tiene valores acordes a lo que se brinda.