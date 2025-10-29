Un marplatense recuperó una foto perdida con Diego Maradona después de 30 años y es viral

Durante la búsqueda, Pablo encontró otros recuerdos de la época, aunque no los que buscaba: “Conseguí un diario de la época que estaba Maradona, pero no estábamos nosotros. Acá tengo una foto que estoy yo con Ricky Maravilla, pero no está la que estoy con Maradona. Pasó de todo", relató, describiendo los obstáculos que enfrentó hasta dar con la reliquia. Finalmente, con la colaboración de una amiga de su hermana que trabajaba en medios, la investigación dio frutos: “Un día me había ido a jugar al fútbol y cuando vuelvo encuentro el celular lleno de notificaciones. Estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer", expresó emocionado.

foto con maradona

En el video, Pablo mostró la fotografía en blanco y negro tomada en enero de 1992 en Mar del Plata, donde posa junto a su hermana y, a su lado, Maradona. La sorpresa mayor llegó al descubrir un detalle conmovedor: “Lo más loco es que mi viejo salió en la foto riéndose también. Mi viejo nunca supo cómo era la foto ni nada", señaló, subrayando que su padre desconocía que él también aparecía en la imagen.

Además, la fotografía incluye a otros dos chicos desconocidos para Pablo: “Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tiene una foto con Maradona. Así que si sos familiar o te reconocés en la foto avísame y te la mando”, dijo, con la intención de compartir la alegría con otros protagonistas inadvertidos de aquel encuentro histórico.