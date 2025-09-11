Mar del Plata: confirman cuánto costará alquilar un departamento o una casa por inmobiliaria este verano 2026

En una conferencia de prensa, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, explicó la decisión como un "esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad", considerando que la inflación, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), se sitúa en un 50% interanual. El objetivo es mantener a "La Feliz" como un destino competitivo frente a países vecinos y la actual situación económica.