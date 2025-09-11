Mar del Plata: confirman cuánto costará alquilar un departamento o una casa por inmobiliaria este verano 2026
Muchos optan por alquilar por inmobiliaria en la ciudad de Mar del Plata por seguridad: los aumentos son por debajo de la inflación.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata anunció este jueves 11 de septiembre de 2025 los valores locativos orientativos para el próximo verano, con un incremento sugerido del 25% respecto al año anterior, muy por debajo de la inflación interanual.
En una conferencia de prensa, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, explicó la decisión como un "esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad", considerando que la inflación, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), se sitúa en un 50% interanual. El objetivo es mantener a "La Feliz" como un destino competitivo frente a países vecinos y la actual situación económica.
Precios para alquilar en Mar del Plata
- 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000
- 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000
- 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000
- Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000
Cuánto cuesta alquilar una carpa en Mar del Plata
El balneario más tradicional, y el más concurrido de Mar del Plata, el Balneario 12 de Punta Mogotes, informó los precios de las carpas para este verano y su dueño, Augusto Digiovanni, confirmó que ya tienen un 65 por ciento de reservas confirmadas.
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
