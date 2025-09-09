Mar del Plata: hacían trompos y picadas en Playa Grande y terminaron en una batalla campal

trompos playa grande

Mar del Plata: piden perpetua para una mujer acusada de matar con éxtasis y alcohol a su hija

La ciudad de Mar del Plata sigue de cerca el juicio a Natalia Etcheverry. La mujer de 48 años comenzó a ser juzgada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, donde podría recibir una condena de prisión perpetua por haber asesinado a su hija.

La acusación es gravísima: según la fiscal Florencia Salas, Etcheverry suministró a su hija de ocho años, con discapacidad, alcohol, benzodiacepinas y éxtasis, lo que provocó su muerte en septiembre de 2022. El caso, caratulado como homicidio doloso, sacudió a la ciudad costera y mantiene en vilo a la opinión pública. La pericia que corroboró que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y que consumió benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.

El avance de la investigación permitió localizar restos de metanfetamina y metilendioxi -compatibles con la droga conocida como “éxtasis”- en la casa de la acusada. Los peritos también detectaron una gran cantidad de alcohol en sangre en la víctima, correspondiente a un litro de vino o un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica. Con esas pruebas, detuvieron a la mujer.

El caso fue dado a conocer el 30 de noviembre de 2022, cuando Etcheverry fue detenida en una casa en la calle Luzuriaga al 1200.

De acuerdo a la reconstrucción, su hija murió el 3 de septiembre de ese año. En ese momento, la mujer afirmó haber encontrado muerta a la nena, que tenía un retraso madurativo y trastornos epilépticos. Al no detectar indicios de golpes, los médicos certificaron que falleció por causas naturales.

Sin embargo, el padre de la nena se presentó en la fiscalía y aseguró que tenía sospechas de que Etcheverry pudo haber estado involucrada en el fallecimiento de su hija. De esta manera, la Fiscalía N°1 solicitó al Juzgado de Garantías la exhumación del cuerpo y se realizó una autopsia.

La defensa de la imputada pidió la absolución. En el caso de que no cumplir con esa petición, solicitaron que una sentencia menor por el delito de abandono de persona.

El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, anunciará la sentencia el 16 de septiembre.