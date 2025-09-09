Mar del Plata: hacían trompos y picadas en Playa Grande y terminaron en una batalla campal
"Todos los días después de las 18 utilizan esa escollera para hacer picadas. Nadie controla", contó un testigo del hecho.
Una violenta pelea se desató en el estacionamiento de Playa Grande, Mar del Plata, donde un grupo de jóvenes que corría picadas protagonizó una batalla campal.
El hecho sucedió el lunes por la tarde, cuando varias camionetas realizaban maniobras a gran velocidad en el playón de Playa Grande. En ese contexto, una camioneta que hacía trompos golpeó a otro vehículo, lo que derivó en una feroz pelea, que fue registrada por un grupo de runners.
En las imágenes se observa cómo varios jóvenes se trenzan a golpes, con agresiones que incluyeron patadas en la cabeza, mientras que una chica terminó en el piso herida.
Uno de los testigos del hecho, identificado como Mariano, habló con el medio local 0223 y relató: "Todos los días después de las 18 utilizan esa escollera para hacer picadas. Son todos chicos jóvenes. Nadie controla. Los que corremos por esa zona estamos con el peligro de que nos lleve un auto puesto".
"El chico de la Raptor blanca, sin patente, fue el que ocasionó y arrancó la pelea, hacía trompos y tiró piedras. Eso provocó que impactaran contra otro vehículo; los chicos fueron a pedirle que dejara de hacerlo y ahí se bajó a pelear", agregó.
Mar del Plata: piden perpetua para una mujer acusada de matar con éxtasis y alcohol a su hija
La ciudad de Mar del Plata sigue de cerca el juicio a Natalia Etcheverry. La mujer de 48 años comenzó a ser juzgada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, donde podría recibir una condena de prisión perpetua por haber asesinado a su hija.
La acusación es gravísima: según la fiscal Florencia Salas, Etcheverry suministró a su hija de ocho años, con discapacidad, alcohol, benzodiacepinas y éxtasis, lo que provocó su muerte en septiembre de 2022. El caso, caratulado como homicidio doloso, sacudió a la ciudad costera y mantiene en vilo a la opinión pública. La pericia que corroboró que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y que consumió benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.
El avance de la investigación permitió localizar restos de metanfetamina y metilendioxi -compatibles con la droga conocida como “éxtasis”- en la casa de la acusada. Los peritos también detectaron una gran cantidad de alcohol en sangre en la víctima, correspondiente a un litro de vino o un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica. Con esas pruebas, detuvieron a la mujer.
El caso fue dado a conocer el 30 de noviembre de 2022, cuando Etcheverry fue detenida en una casa en la calle Luzuriaga al 1200.
De acuerdo a la reconstrucción, su hija murió el 3 de septiembre de ese año. En ese momento, la mujer afirmó haber encontrado muerta a la nena, que tenía un retraso madurativo y trastornos epilépticos. Al no detectar indicios de golpes, los médicos certificaron que falleció por causas naturales.
Sin embargo, el padre de la nena se presentó en la fiscalía y aseguró que tenía sospechas de que Etcheverry pudo haber estado involucrada en el fallecimiento de su hija. De esta manera, la Fiscalía N°1 solicitó al Juzgado de Garantías la exhumación del cuerpo y se realizó una autopsia.
La defensa de la imputada pidió la absolución. En el caso de que no cumplir con esa petición, solicitaron que una sentencia menor por el delito de abandono de persona.
El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, anunciará la sentencia el 16 de septiembre.
