Mar del Plata: madre golpeó a la directora de la escuela de su hija un mes después de que la menor la atacara

"No la hicieron participar a la directora. Se abordó un problema en la que ella fue víctima, pero a nuestro parecer fue erróneo el lugar donde se reunieron", agregaron las fuentes.

Lo que debía ser una jornada para la reflexión de las autoridades se convirtió en motivo de habladurías en la comunidad educativa, y aunque ni los directivos ni los docentes de la escuela 63 estuvieron presentes las versiones empezaron a correr.

jornada por la paz fallida

"Esta reunión hizo que la madre de la alumna tomara represalias sobre Bonillo porque pensaba que ella había salido a hacer todo esto, pero no fue ni invitada a hablar", explicaron las fuentes citadas por el canal de Mar del Plata.

La comunidad docente de la Escuela 63 quedó en alerta porque "ya sacaron a cinco docentes con ART y la directora sufrió una fisura de cadera y un traumatismo de cráneo", por episodios de violencia.

"Y ahora vienen a hablar de que aplican un protocolo. Nos parece rídiculo", agregaron en referencia a la tibia respuesta de las autoridades.