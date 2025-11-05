Mar del Plata: madre golpeó a la directora de la escuela de su hija un mes después de que la menor la atacara
Hace apenas cuatro días la comunidad educativa del barrio Autódromo de Mar del Plata tuvo una jornada por orden de la Provincia a propósito del primer episodio.
La directora de una escuela pública de Mar del Plata fue atacada a golpes por segunda vez en el lapso de un mes y por la misma familia: el primer episodio fue iniciado por una alumna, y en el más reciente la agresora fue la madre de la chica.
La víctima fue identificada como Cecilia Bonillo, la directora de la Escuela Primaria Nº 63 "Constancio Vigil", ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata, quien recibió una trompada el lunes de esta semana, cortesía de la madre que la acusó de orquestar una jornada contra la violencia en el ámbito educativo.
Bonillo se vio obligada a radicar una denuncia en la Comisaría 11 de Mar del Plata, lo que dio pie a una causa por "lesiones" contra la agresora.
Pero la jornada del jueves pasado, titulada "La escuela, territorio de paz", fue organizada por miembros de la Jefatura Distrital de Educación, la Fiscalía General y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a propósito del episodio vivido por Bonillo el mes pasado.
Sí se realizó en el Polo Educativo del Barrio Autódromo, pero "fue con gente relacionada a cuestiones de seguridad dentro del colegio", según explicaron desde la escuela al canal Mi8.
"No la hicieron participar a la directora. Se abordó un problema en la que ella fue víctima, pero a nuestro parecer fue erróneo el lugar donde se reunieron", agregaron las fuentes.
Lo que debía ser una jornada para la reflexión de las autoridades se convirtió en motivo de habladurías en la comunidad educativa, y aunque ni los directivos ni los docentes de la escuela 63 estuvieron presentes las versiones empezaron a correr.
"Esta reunión hizo que la madre de la alumna tomara represalias sobre Bonillo porque pensaba que ella había salido a hacer todo esto, pero no fue ni invitada a hablar", explicaron las fuentes citadas por el canal de Mar del Plata.
La comunidad docente de la Escuela 63 quedó en alerta porque "ya sacaron a cinco docentes con ART y la directora sufrió una fisura de cadera y un traumatismo de cráneo", por episodios de violencia.
"Y ahora vienen a hablar de que aplican un protocolo. Nos parece rídiculo", agregaron en referencia a la tibia respuesta de las autoridades.
