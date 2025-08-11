Mar del Plata: postergaron el inicio del segundo cuatrimestre en la universidad por paro docente
Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata anunciaron una medida de fuerza que durará al menos hasta este jueves en reclamo por paritarias.
El segundo cuatrimestre todavía no empezó en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) debido a un paro de cuatro días anunciado por el cuerpo de docentes y demás personal en reclamo de reapertura de paritarias.
La medida de fuerza fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y estará en acción hasta el jueves, 14 de agosto, inclusive.
En esa misma fecha se espera que haya una reunión frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Platade la Mesa Ejecutiva de la organización gremial con su Cuerpo de Delegados y Delegadas para definir los pasos a seguir.
Según informó el sitio La Capital de Mar del Plata, al reclamo de paritarias se suma el rechazo a los recortes sufridos por el área de Ciencia y Tecnología, así como también por el veto sistemático a la Ley de Financiamiento Universitario.
Con todos estos temas presentes, el cuerpo docente y el resto del personal de la UNMDP resolvió no dar inicio al segundo cuatrimestre de 2025, y en paralelo la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) convocó a un paro de 48 horas por reclamos salariales.
La medida convocada por la APU - Mar del Plata es "en defensa del salario, del poder adquisitivo de las y los trabajadores universitarios y de la Universidad pública", sin asistencia a los lugares de trabajo.
Alrededor de 100 trabajadores adhirieron a esa medida, además de quienes se sumaron a la de la Asamblea Extraordinaria de la UNMDP.
Falta de respuesta política a la crisis en universidades
Las universidades nacionales sufrieron brutales recortes presupuestarios desde que asumió el presidente Javier Milei, que vetó cada ley que se aprobó en el Congreso de la Nación para mejorar el panorama.
El intento más reciente fue de los bloques opositores en la Cámara de Diputados, que solicitaron para el próximo miércoles una sesión especial a fin de tratar un conjunto de iniciativas resistidos por el Gobierno, como el financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garraham, o los proyectos vinculados al impuesto a los combustibles y a los ATN.
