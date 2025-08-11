Mar del Plata: postergaron el inicio del segundo cuatrimestre en la universidad por paro docente

La medida convocada por la APU - Mar del Plata es "en defensa del salario, del poder adquisitivo de las y los trabajadores universitarios y de la Universidad pública", sin asistencia a los lugares de trabajo.

Alrededor de 100 trabajadores adhirieron a esa medida, además de quienes se sumaron a la de la Asamblea Extraordinaria de la UNMDP.

Falta de respuesta política a la crisis en universidades

Las universidades nacionales sufrieron brutales recortes presupuestarios desde que asumió el presidente Javier Milei, que vetó cada ley que se aprobó en el Congreso de la Nación para mejorar el panorama.

El intento más reciente fue de los bloques opositores en la Cámara de Diputados, que solicitaron para el próximo miércoles una sesión especial a fin de tratar un conjunto de iniciativas resistidos por el Gobierno, como el financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garraham, o los proyectos vinculados al impuesto a los combustibles y a los ATN.