Mar del Plata: Se enojó y protestó de una manera escatológica

Esta no es la primera vez que vandalizan el lugar de esta manera y estiman que se trataría de un hombre que trabajaba en un comercio cercano al edificio: “La galería estaba cerrada, yo le expliqué este motivo al chico y me reclamó porque quería venir al baño. Se ve que se enojó por eso, porque habíamos cerrado por el paro, y empezó a quejarse. Me dijo que me iba a abrir la puerta a patadas. A la hora me avisan lo que pasó con la materia fecal y veo que fue este chico”, contó el encargado del edificio al medio Ahora Mar del Plata.

caca portero electrico rdificio catamarca

Mar del Plata: un mecánico mató a un adolescente en un confuso episodio

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un balazo en la espalda a la salida de una fiesta en la ciudad de Mar del Plata cuando se encontraba con su novia. Horas después del homicidio, un hombre, que vive a pocos metros del lugar del hecho, se entregó a la policía, aseguró que disparó porque quisieron robarle y quedó detenido. El testimonio de la menor es clave en la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del domingo, en la esquina de Gonzáles Guerrico y Génova, en el barrio marplatense de Las Heras. Según las primeras informaciones, el adolescente y su novia salieron al frente de la casa donde se llevaba a cabo la fiesta y fue en ese momento cuando un hombre armado comenzó a dispararles.

Alertados por la balacera, al llegar al lugar del hecho, los policías de la comisaría 16ª de Mar del Plata constaron que la víctima, identificada como Vicente Argentino Gutiérrez, de 16 años, había recibido un balazo en la espalda.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, pero llegó sin vida.