El homenaje de Aldosivi a los Veteranos de la Guerra de Malvinas en la previa al partido con Estudiantes R.C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaldosivi/status/2040464149658886208&partner=&hide_thread=false Honor y Gloria a nuestros héroes de Malvinas



Aldosivi siempre los recuerda pic.twitter.com/FQHxYMhoIH — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) April 4, 2026

Además de los gestos simbólicos en cada partido, Aldosivi ha ido un paso más allá en su compromiso con los veteranos de Malvinas. El club mantiene un vínculo permanente con el Centro de Veteranos de Guerra de Mar del Plata, organizando charlas con las divisiones inferiores para que los jóvenes futbolistas conozcan de primera mano el testimonio de quienes defendieron la soberanía nacional. También ha impulsado la colocación de placas conmemorativas en su estadio y ha invitado a excombatientes a formar parte de los actos previos a los encuentros, siendo reconocidos por la hinchada con una ovación que trasciende los colores. De esta forma, Aldosivi no solo homenajea una fecha del calendario, sino que convierte la memoria en una enseñanza viva y cotidiana dentro de su institución.