El homenaje de Aldosivi a los Veteranos de la Guerra de Malvinas en la previa al partido con Estudiantes R.C.
El club, arraigado en Mar del Plata, suele realizar actos emotivos en su estadio, incluyendo reconocimientos a excombatientes.
El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de las Malvinas: ese día las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas, lo que dio inicio al conflicto con el Reino Unido. Por eso el 2 de abril se recuerda como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en este contexto, el club Aldosivi subió a sus redes las fotos de un homenaje que realizó en la cancha junto a los excombatientes.
En Mar del Plata, el sentimiento malvinero está muy arraigado, y una de las instituciones que lo demuestra año tras año es el Club Atlético Aldosivi. El "Tiburón" ha asumido el compromiso de honrar a los combatientes locales y a todos los caídos. Durante los partidos más cercanos a estas fechas, Aldosivi suele realizar acciones especiales: desde el izamiento de la bandera argentina en el centro del campo, pasando por la presencia de excombatientes en la cancha, hasta la utilización de una camiseta con la leyenda “Malvinas Argentinas” o el mapa de las islas en sus equipaciones.
Además, el club marplatense ha participado en jornadas de homenaje junto a centros de veteranos de la ciudad, reconociendo en cada gesto que la causa Malvinas no es sólo una cuestión de Estado, sino una deuda de honor con quienes dieron todo por la patria. Para Aldosivi, ser parte de la comunidad marplatense también implica mantener viva la memoria de los héroes locales que vistieron la camiseta del fútbol y, sobre todo, la camiseta de la Argentina en el sur del Atlántico.
Además de los gestos simbólicos en cada partido, Aldosivi ha ido un paso más allá en su compromiso con los veteranos de Malvinas. El club mantiene un vínculo permanente con el Centro de Veteranos de Guerra de Mar del Plata, organizando charlas con las divisiones inferiores para que los jóvenes futbolistas conozcan de primera mano el testimonio de quienes defendieron la soberanía nacional. También ha impulsado la colocación de placas conmemorativas en su estadio y ha invitado a excombatientes a formar parte de los actos previos a los encuentros, siendo reconocidos por la hinchada con una ovación que trasciende los colores. De esta forma, Aldosivi no solo homenajea una fecha del calendario, sino que convierte la memoria en una enseñanza viva y cotidiana dentro de su institución.
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