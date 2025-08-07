Mar del Plata: un auto chocó contra el paredón del Parque San Martín y casi desbarranca

Según informaron medios locales, en el lugar trabajó personal del área de Defensa Civil de Mar del Plata y efectivos policiales, quienes estaban a la espera de que agentes de Tránsito le realizan el test de alcoholemia correspondiente al conductor.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente restringido mientras las autoridades llevaban a cabo las tareas de asistencia y peritaje.

Fuerte choque en Nueva Pompeya dejó a un motociclista herido

Un automovilista y un motociclista protagonizaron este jueves un violento accidente en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Todo ocurrió en en Avenida La Plata y Chiclana cuando a bordo de un Volkswagen Vento el automovilista, según se presume, intentó dar un giro en "U" y el motociclista, que venía detrás no llegó a esquivarlo.

Como consecuencia de la temeraria maniobra del automovilista, el hombre que viajaba en la moto impactó contra la parte delantera izquierda del Volkswagen y salió despedido.

El hombre debió ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que resolvió derivarlo a un centro de salud para ser atendido.

Choque en la Riccheri

Un auto y una camioneta chocaron en la mañana de este miércoles sobre la Autopista Riccheri, sentido a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a la altura de la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza.

Como consecuencia del accidente, que tuvo lugar apenas a unos pocos metros del peaje que se encuentra a la altura del Mercado Central de Buenos Aires, dos mujeres resultaron con heridas de distinta consideración y se registraron fuertes demoras en el acceso a la Ciudad por la reducción de calzada.

Las dos mujeres debieron ser trasladadas de inmediato a un centro de salud para ser atendidas aunque afortunadamente sus vidas no corren peligro. En tanto en la combi no se registraron heridos.

De acuerdo con las primeras versiones que pudieron recabar las autoridades, el auto en el que viajaban las dos mujeres heridas se detuvo repentinamente en plena autopista y la camioneta, estilo combi, lo embistió desde atrás.

Debido a la violencia del impacto, la parte delantera de la combi quedó completamente destrozada, mientras que el vehículo en el que viajaban las dos mujeres, un Renault Megane, sufrió graves daños en la parte trasera.