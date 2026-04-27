Feriantes desalojados de "La Saladita" de Mar del Plata protestaron frente a la municipalidad
Tras el operativo que desmanteló la feria en la playa Bristol, más de 200 familias quedaron sin ingresos. Denuncian la falta de respuestas del Ejecutivo local y exigen la apertura urgente de una mesa de diálogo para ser reubicados.
Un grupo de trabajadores desalojados de la feria conocida como "La Saladita", que funcionaba en la Playa Bristol, se concentró frente a la municipalidad de General Pueyrredón para reclamar una instancia de diálogo y una alternativa laboral.
Los feriantes denunciaron que, a más de diez días del desalojo que dejó sin ingresos a más de 200 familias, todavía no obtuvieron respuestas concretas del Ejecutivo local, pese a los compromisos que se habrían asumido tras el procedimiento.
El desarme de la feria se realizó en el marco de un operativo judicial por presunta venta ilegal de mercadería y presuntas infracciones a la ley de marcas. El espacio, de aproximadamente 2.500 metros cuadrados ubicado en la zona de la rambla, fue recuperado por el municipio.
En diálogo con C5N, Walter Rivero, delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, cuestionó la falta de respuestas oficiales y reclamó la apertura de una mesa de diálogo que permita encontrar una alternativa para que los feriantes continúen trabajando.
El dirigente también puso el foco en el impacto social de la medida y advirtió que muchas familias atraviesan dificultades para cubrir necesidades básicas y expresó preocupación por otras ferias de la ciudad de Mar del Plata que, según indicó, también habrían recibido advertencias de desalojo.
"No somos delincuentes, somos personas que se cayeron del sistema", afirmó Rivero, y reiteró que el reclamo central es la apertura urgente de una instancia de negociación que permita reconstruir la fuente laboral de los afectados.
En la misma línea, un feriante que comercializaba ropa de bebé sostuvo que los trabajadores se están organizando entre sí mientras esperan una respuesta del intendente Agustín Neme. Planteó la necesidad de ser reubicados en otro espacio y remarcó que son numerosas las personas perjudicadas.
Desde otros puntos de venta también manifestaron su apoyo. Vanesa, referente de feriantes en Plaza Rocha, reclamó la apertura de un canal de diálogo y expresó la preocupación del sector ante la posibilidad de perder sus fuentes de trabajo.
Otro trabajador de ese predio aseguró que la situación es crítica y cuestionó la falta de convocatoria por parte de las autoridades. En tanto, un vendedor ambulante de frutas remarcó la necesidad de que se garantice un espacio para que los feriantes puedan seguir trabajando.
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