Feriantes desalojados de "La Saladita" de Mar del Plata protestaron frente a la municipalidad

El dirigente también puso el foco en el impacto social de la medida y advirtió que muchas familias atraviesan dificultades para cubrir necesidades básicas y expresó preocupación por otras ferias de la ciudad de Mar del Plata que, según indicó, también habrían recibido advertencias de desalojo.

"No somos delincuentes, somos personas que se cayeron del sistema", afirmó Rivero, y reiteró que el reclamo central es la apertura urgente de una instancia de negociación que permita reconstruir la fuente laboral de los afectados.

la saladita de la bristol Los efectivos tiraron abajo los puestos con topadoras durante la madrugada.

En la misma línea, un feriante que comercializaba ropa de bebé sostuvo que los trabajadores se están organizando entre sí mientras esperan una respuesta del intendente Agustín Neme. Planteó la necesidad de ser reubicados en otro espacio y remarcó que son numerosas las personas perjudicadas.

Desde otros puntos de venta también manifestaron su apoyo. Vanesa, referente de feriantes en Plaza Rocha, reclamó la apertura de un canal de diálogo y expresó la preocupación del sector ante la posibilidad de perder sus fuentes de trabajo.

Otro trabajador de ese predio aseguró que la situación es crítica y cuestionó la falta de convocatoria por parte de las autoridades. En tanto, un vendedor ambulante de frutas remarcó la necesidad de que se garantice un espacio para que los feriantes puedan seguir trabajando.