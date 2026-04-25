Mar del Plata: intentó robar un auto y al ser detenida empezó a convulsionar

La captura se concretó a pocas cuadras, en las inmediaciones de la calle Lamadrid, entre Alberti y Rawson. El operativo estuvo a cargo de efectivos que se encontraban realizando Servicio de Policía Adicional, quienes trabajaron de forma conjunta con el personal de la Patrulla Municipal para cercar a los delincuentes y evitar que lograran escapar de la zona.

Mientras tanto, los investigadores realizaron peritajes sobre el vehículo dañado, recolectando pruebas para la causa caratulada como robo en grado de tentativa.

Tanto la mujer como su acompañante, de 32 años, fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Casino y puestos a disposición de la Justicia. La audiencia se realizará ante el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien evaluará la situación procesal de ambos detenidos.