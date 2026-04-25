Mar del Plata: intentó robar un auto y al ser detenida empezó a convulsionar
Una mujer de 45 años se descompensó tras ser detenida junto a un cómplice luego de intentar robar en un auto. Fue asistida en el lugar y no requirió traslado.
Un intento de robo en pleno centro de Mar del Plata terminó con una escena inesperada en la madrugada de este viernes, cuando una de las imputadas sufrió una fuerte descompensación tras ser detenida por la policía. Personal médico del SAME la asistió en el lugar y determinó que no presentaba riesgo vital inmediato, por lo que se le indicó tratamiento ambulatorio, evitando el traslado a un hospital, según detallaron desde el operativo.
El episodio comenzó cerca de la medianoche cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de una pareja que merodeaba vehículos estacionados en la intersección. Según fuentes policiales, la secuencia se precipitó cuando los sospechosos rompieron el cristal de una ventanilla con el objetivo de sustraer elementos del interior del automóvil. El alerta de los testigos permitió la rápida llegada de los efectivos, quienes desplegaron un operativo por las calles internas del barrio para interceptar a los implicados, que intentaron huir a pie.
Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento, la situación tomó un giro inesperado: la mujer comenzó a sufrir episodios convulsivos reiterados, lo que obligó a solicitar de urgencia la presencia de una ambulancia del SAME.
La captura se concretó a pocas cuadras, en las inmediaciones de la calle Lamadrid, entre Alberti y Rawson. El operativo estuvo a cargo de efectivos que se encontraban realizando Servicio de Policía Adicional, quienes trabajaron de forma conjunta con el personal de la Patrulla Municipal para cercar a los delincuentes y evitar que lograran escapar de la zona.
Mientras tanto, los investigadores realizaron peritajes sobre el vehículo dañado, recolectando pruebas para la causa caratulada como robo en grado de tentativa.
Tanto la mujer como su acompañante, de 32 años, fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Casino y puestos a disposición de la Justicia. La audiencia se realizará ante el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien evaluará la situación procesal de ambos detenidos.
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