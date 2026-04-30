Javier Milei viajó a Mar del Plata en otro gesto de alineamiento a Estados Unidos
La actividad en la "Feliz" no estuvo exenta de debate, ya que fue habilitada mediante el Decreto 264/2026 sin pasar por el Congreso Nacional.
Tras participar de la sesión informativa de Manuel Adorni en el Congreso, el presidente Javier Milei aterrizó este jueves en la cubierta del USS Nimitz, el colosal portaaviones de propulsión nuclear estadounidense que se encuentra en aguas del Atlántico Sur, en otro gesto de alineamiento con el Gobierno de Donald Trump.
De esta manera, el mandatario participa del operativo Passex 2026, un ejercicio conjunto que consolida el giro de la política de defensa argentina hacia una alianza estrecha con Washington.
El Presidente partió desde Aeroparque a las 10:00 h y fue trasladado directamente al buque a bordo de un Grumman C-2 Greyhound, una aeronave diseñada específicamente para operaciones en portaaviones. Se fotografió junto a Peter Lamelas.
El despliegue, coordinado por el Comando Sur y la Embajada de los Estados Unidos, incluye maniobras de alta complejidad:
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Demostraciones aéreas: Se realizan exhibiciones de combate con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.
Flota binacional: Junto al Nimitz y al destructor USS Gridley, participan unidades argentinas como los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí, además de corbetas y patrulleros oceánicos.
Entrenamiento avanzado: Las actividades abarcan desde vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion hasta simulaciones de defensa aérea y ataques coordinados.
Controversia y señales políticas de Javier Milei
La realización del Passex 2026 no estuvo exenta de debate, ya que fue habilitada mediante el Decreto 264/2026 sin pasar por el Congreso Nacional, una decisión que el Ejecutivo defendió bajo su estrategia de cooperación internacional.
Este encuentro en el Mar Argentino es un eslabón más en la cadena de señales hacia la Casa Blanca, que incluye el ambicioso proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Con una inversión proyectada de entre u$s400 y u$s500 millones, dicho plan busca fortalecer la presencia conjunta en la puerta de entrada a la Antártida.
Acompañan al mandatario en esta visita Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Carlos Presti, ministro de Defensa; Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto; y Juan Carlos Romay, jefe de la Armada.
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