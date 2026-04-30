Javier Milei viajó a Mar del Plata en otro gesto de alineamiento a Estados Unidos.

Demostraciones aéreas: Se realizan exhibiciones de combate con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk .

Flota binacional: Junto al Nimitz y al destructor USS Gridley , participan unidades argentinas como los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí , además de corbetas y patrulleros oceánicos.

Entrenamiento avanzado: Las actividades abarcan desde vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion hasta simulaciones de defensa aérea y ataques coordinados.

Controversia y señales políticas de Javier Milei

La realización del Passex 2026 no estuvo exenta de debate, ya que fue habilitada mediante el Decreto 264/2026 sin pasar por el Congreso Nacional, una decisión que el Ejecutivo defendió bajo su estrategia de cooperación internacional.

Este encuentro en el Mar Argentino es un eslabón más en la cadena de señales hacia la Casa Blanca, que incluye el ambicioso proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Con una inversión proyectada de entre u$s400 y u$s500 millones, dicho plan busca fortalecer la presencia conjunta en la puerta de entrada a la Antártida.

Acompañan al mandatario en esta visita Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Carlos Presti, ministro de Defensa; Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto; y Juan Carlos Romay, jefe de la Armada.