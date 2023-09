Un incendio destruyó su casa y perdió todo: se le quemaron hasta los billetes de su sueldo

Hace unos años el padre de sus hijas las abandonó y quedaron en la calle. “Estábamos en la calle con mis chicas, hasta que mi hermana pudo hacerme un lugar y me dijo que construyera en su terreno”, recordó.

“Lo que me pasó es muy injusto. Una vez más estoy como al principio y me costó mucho levantarme sola de mi casa, porque lo hice sola. Nadie me ayudó, el padre de mis hijas se fue y no me dio nada. Estoy sola otra vez, yendo y viniendo con las niñas y mi mochila”.

incendio rocio.mp4

Las llamas alcanzaron los dos metros de altura en la casa 20 minutos antes de que comenzara el incendio y le dijo que no había visto fuego ni olido humo, pero en cuestión de minutos el panorama cambió por completo.

Los expertos no han podido saber exactamente qué provocó el incendio, pero creen que pudo haber sido un cortocircuito. “No entiendo cómo porque de eso siempre nos encargamos nosotros. A mis niñas siempre les digo que no dejen nada conectado, apagamos la estufa, su botella estaba cerrada, no entiendo”, explicó Rocío.

Rocío y sus hijas lo perdieron absolutamente todo, no les quedó nada más que la ropa con la que salieron de casa el pasado viernes para ir al colegio y al trabajo. Pese a eso, ella sólo pide materiales para poder reconstruir su casa: “Sé que si trabajo podré recuperarlo.. Lo que pasó me enoja mucho, pero sé que podré hacerlo. No me importa dormir en el suelo por ahora, pero Quiero poder darle un techo a mis hijas.”.

image.png

Cómo ayudar a Rocío y sus hijas

Necesitan de todo, desde ropa hasta electrodomésticos, pero lo que más quieren al principio son materiales para poder volver a construir. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de su CBU: ROCIO.2314 o comunicándose con ella a través de ella Whatsapp al 2236199557.