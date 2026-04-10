Merlo: el lúcido análisis de una compañera de Maitena Rojas

"De Maitena todo el mundo decía que era alegre que asistía a músculos espacios, pero de un día para el otro ya no esa más, se fue y no volvió. Entonces, ¿Cómo hacemos para no llegar a esa situación.Cómo hacemos para no lamentar ?", cuestinó la joven.

Luego pidió que "se haga un trabajo en las aulas en las familias. Que te pregunten cómo te fue hoy en la escuela, tenes amigos?" Y agregó: "Entiendo que a veces los adolescentes no nos abrimos y solemos ser cerrados pero eso no significa que no nos guste que nos pregunten cómo estamos".

"Los caos de bullying y a veces no nos damos cuenta y estando al lado. ¿Qué está pasado con nuestra sociedad que se normalizo tanto el bullying?. Se piensa que es gracioso y en realidad no, le están dejando un trauma a esa persona de por vida y eso no se cura", manifestó Aimará.

Siguiendo con su análisis, la jóven señal+´: "Argentina estamos en el top 1 de nivel de ansiedad, estamos en top 2 de trastornos alimenticios. Todo eso se nota y somos el reflejo de esta sociedad. Nuestros padres llegan estresados del laburo. A veces laboran 8 horas por día, es una cadena y no se tiene que seguir repitiendo".