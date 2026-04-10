¿De qué murió Maitena, la adolescente de Merlo que encontraron sin vida?
La adolescente de 14 años fue hallada muerta el jueves en la localidad bonaerense de Las Heras tras una intensa búsqueda de las autoridades y de sus allegados.
La muerte de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo, quedó bajo investigación judicial tras el hallazgo de su cuerpo en General Las Heras y la aparición de elementos que apuntan a un posible suicidio aunque no se descartan otras alternativas.
La autopsia reveló que murió por "asfixia mecánica por ahorcadura". Las pericias también determinaron que no hubo una intervención de un tercero en la mecánica del hecho, por lo que cada vez toma más fuerza la hipótesis del suicidio.
El informe también indicó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas a la realización de las pericias, que se hicieron hoy a las 9 de la mañana.
Este dato quiere decir que la joven probablemente murió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Los peritos detallaron que el análisis incluyó parapericias complementarias como las toxicológicas y las anatomopatológicas.
El cuerpo de la adolescente de 14 años está siendo trasladado a la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a la familia para que pueda realizar el entierro de los restos.
Suelta de globos: el emotivo último adiós a Maitena Rojas en Merlo
En medio de un profundo dolor, familiares, amigos, docentes y vecinos despidieron a Maitena Rojas. La comunidad se reunió frente a la escuela a la que asistía para realizar una suelta de globos cargada de emoción, en una escena atravesada por el llanto, los abrazos y la necesidad de transformar la tragedia en un mensaje de concientización.
El homenaje estuvo marcado por el silencio respetuoso y, por momentos, por el grito colectivo de “Maitena presente”, que se repitió entre los presentes mientras los globos blancos comenzaban a elevarse.
La imagen de sus compañeros, muchos de ellos visiblemente conmocionados, reflejó el impacto de una pérdida que golpea de lleno a toda la comunidad educativa y se transforma en un llamado de atención para las familias.
Mientras avanza la causa para investigar qué pasó con la joven, uno de los datos que tomó relevancia entre los peritos fue el hallazgo de unas cartas de despedida en la vivienda de Maitena Rojas. Además de las nueve epístolas, la joven había preparado mails programados para que sus seres queridos los recibieran posteriormente, lo que indicaría que la adolescente tenía planificado el desenlace.
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