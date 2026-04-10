¿De qué murió Maitena, la adolescente de Merlo que encontraron sin vida?

El cuerpo de la adolescente de 14 años está siendo trasladado a la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a la familia para que pueda realizar el entierro de los restos.

Suelta de globos: el emotivo último adiós a Maitena Rojas en Merlo

En medio de un profundo dolor, familiares, amigos, docentes y vecinos despidieron a Maitena Rojas. La comunidad se reunió frente a la escuela a la que asistía para realizar una suelta de globos cargada de emoción, en una escena atravesada por el llanto, los abrazos y la necesidad de transformar la tragedia en un mensaje de concientización.

El homenaje estuvo marcado por el silencio respetuoso y, por momentos, por el grito colectivo de “Maitena presente”, que se repitió entre los presentes mientras los globos blancos comenzaban a elevarse.

La imagen de sus compañeros, muchos de ellos visiblemente conmocionados, reflejó el impacto de una pérdida que golpea de lleno a toda la comunidad educativa y se transforma en un llamado de atención para las familias.

Mientras avanza la causa para investigar qué pasó con la joven, uno de los datos que tomó relevancia entre los peritos fue el hallazgo de unas cartas de despedida en la vivienda de Maitena Rojas. Además de las nueve epístolas, la joven había preparado mails programados para que sus seres queridos los recibieran posteriormente, lo que indicaría que la adolescente tenía planificado el desenlace.