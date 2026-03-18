Marcha de jubilados frente al Congreso: detuvieron a tres personas y sigue la tensión

Todavía en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, Osvaldo explicó que a Ricardo, otro de sus compañeros de manifestación, lo tuvieron que trasladar al Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires "porque lo gasearon en la cara, y tiene problema de presión".

Otro manifestante, llamado Carlos, también está en poder de las autoridades pero porque fue empujado y cayó al suelo y se lastimó.

El objetivo de tener a la Policía sobre la vereda, explicaron los jubilados, es que la manifestación se disperse o bien tenga que buscar otro sitio por dónde pasar.

En caso de que eso ocurra, la tensión subiría porque apenas el grupo de manifestantes pise el asfalto las autoridades podrían activar el protocolo "anti piquetes", legado de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, lo que implica más gases lacrimógenos, palos y proyectiles contra los jubilados.