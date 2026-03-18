Marcha de jubilados frente al Congreso: detuvieron a tres personas y sigue la tensión
Un cordón de oficiales de la Policía Federal rodeó este miércoles el edificio del Congreso mientras se manifestaban jubilados y pensionados por el hambre.
Al menos tres personas fueron demoradas este miércoles durante la enésima manifestación de jubilados y pensionados frente al Congreso de la Nación, donde personal de la Policía Federal y Gendarmería Nacional repitieron su protocolo "anti piquetes".
Para las 15.30 había habido incidentes, tensión y agresiones. Los demorados fueron identificados como Luis, Carlos y Delia, compañeros de Osvaldo, un jubilado que le dijo al canal C5N que los oficiales "gasearon" a manifestantes.
"Quiero que enfoques a una de las policías, te voy a decir lo que dijo", anunció Osvaldo mientras caminaba con la cámara de televisión a su lado.
La mujer en cuestión tenía una camisa de la Policía Federal Argentina (PFA) y se tapaba la cara con la mano para evitar mostrarse, y Osvaldo precisó que fue soez con Delia, de 71 años.
"Nosotros jamás les faltamos el respeto, nuestras palabras salen siempre del corazón. ¿Alguna vez le faltó el respeto un jubilado? Nunca. Ellos hablan con el palo, con el gas", terció otro manifestante.
Todavía en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, Osvaldo explicó que a Ricardo, otro de sus compañeros de manifestación, lo tuvieron que trasladar al Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires "porque lo gasearon en la cara, y tiene problema de presión".
Otro manifestante, llamado Carlos, también está en poder de las autoridades pero porque fue empujado y cayó al suelo y se lastimó.
El objetivo de tener a la Policía sobre la vereda, explicaron los jubilados, es que la manifestación se disperse o bien tenga que buscar otro sitio por dónde pasar.
En caso de que eso ocurra, la tensión subiría porque apenas el grupo de manifestantes pise el asfalto las autoridades podrían activar el protocolo "anti piquetes", legado de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, lo que implica más gases lacrimógenos, palos y proyectiles contra los jubilados.
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